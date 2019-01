Cómo EE.UU., Rusia y China manejan la guerra cibernética

Por Eli Lake

En el ciberespacio, el conflicto es la norma cuando se trata de estados-nación. El malware de Rusia aparece en las redes eléctricas de EE.UU. Y sus trolls en línea intentan influir en las elecciones. Mientras tanto, China roba los datos personales y la propiedad intelectual de las principales corporaciones estadounidenses. Estados Unidos, por su parte, tiene a sus hackers en pie de guerra.

Así que puede parecer que las perspectivas para el diálogo, en este caso, el diálogo a tres bandas, son escasas. Sin embargo, esto es exactamente lo que sucedió el mes pasado en Moscú entre un grupo de antiguos y actuales funcionarios de China, Rusia y los Estados Unidos. El propósito aparente de la reunión de dos días, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, fue explorar pautas para conflictos dentro y Entre las redes informáticas.

En la era de Trump, este tipo de mezcla tiene una ventaja política. La investigación independiente sobre la posible connivencia de su campaña con hackers rusos durante las elecciones de 2016 se ha mantenido en la Casa Blanca desde la toma de posesión del presidente Donald Trump. Los propios esfuerzos de Trump para iniciar un diálogo de seguridad cibernética con Rusia se encontraron con el ridículo y el shock cuando lo propuso por primera vez en 2017 después de reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Pero los organizadores de estas reuniones no son confidentes de Trump. De hecho, sus partidarios probablemente los llamarían miembros del Estado Profundo. Del lado estadounidense, se incluyen Sean Kanuck, el ex oficial de inteligencia nacional de EE. UU. Para asuntos cibernéticos, y John Mallery, un investigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts.

Kanuck, quien recientemente fue director de ciberespacio, conflicto espacial y futuro para el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres, me dijo que él y Mallery ayudaron a organizar la primera de estas reuniones a fines de 2016 en el MIT. Desde entonces, el grupo ha tenido reuniones en China, Francia, Washington y, más recientemente, Moscú. Una versión anterior de estas conversaciones no oficiales comenzó a mediados de los años 2000 a través de la OTAN, pero no incluyó a China.

El tema principal de la reunión, me dijo Kanuck, era "ciberestabilidad": comprender las medidas de fomento de la confianza y las reglas de participación. "El propósito es evitar una espiral de escalada en el ciberespacio", dijo.

Es algo que los expertos han preocupado durante años: China roba una pieza de tecnología naval. Los Estados Unidos molestan a las universidades técnicas de China. China descubre y cortocircuita el sistema de tráfico de Manhattan. América responde con misiles de crucero disparados contra Beijing.

Las agencias nacionales de espionaje tienen un entendimiento tácito sobre las expulsiones diplomáticas, Kanuck dijo: Cuando Estados Unidos eche a cuatro espías, juzgará la respuesta de Rusia por la cantidad de agentes estadounidenses que expulsa. Se necesita un arreglo similar para los conflictos en el ciberespacio.

En este sentido, hay una ventaja en la diplomacia menos formal de estas reuniones, que se conocen en Occidente como reuniones "de la pista 1.5" porque incluyen a funcionarios actuales y anteriores. Los rusos prefieren el término "reuniones con vodka".

Dejando de lado la terminología, las conferencias han reunido a importantes figuras de los tres países. En el lado estadounidense, el mes pasado, estaba John Costello, quien ayuda a dirigir la política de seguridad cibernética en el Departamento de Seguridad Nacional. Entre la delegación rusa estaba Andrey Krutskikh, un alto asesor del Kremlin en temas cibernéticos, quien anunció en 2017 que Rusia estaba en el proceso de perfeccionar un arma de información que pondría a su país en pie de igualdad con Estados Unidos. La delegación china incluyó a Chen Zhimin, un alto miembro del Partido Comunista de China y ex funcionario de alto rango en la agencia del ciberespacio de su país.

Un ejercicio en las reuniones fue una respuesta simulada a un hipotético ataque cibernético. Kanuck me dijo que no leía a sus homólogos el acto antidisturbios; sabe que sus interlocutores tienen un conocimiento íntimo de las ciberoperaciones de su propio país contra Occidente. Más bien, dijo Kanuck, quiere aprender cómo China y Rusia entienden el conflicto informático en general.

Nigel Inkster, quien trabajó para la inteligencia británica durante más de 30 años y ha participado en las conferencias, me dijo que las reuniones también son útiles para un conocimiento más específico. "Vemos cómo la gente reacciona ante ciertas cosas, ciertas propuestas", dijo. "Más tarde en la noche, después de unas copas y una buena cena, la gente podría ser más cercana".

Una idea que los participantes occidentales han recogido son los diferentes énfasis de los Estados Unidos y sus rivales. Estados Unidos se enfoca en "proteger las tuberías para que Internet siga funcionando", dijo Kanuck. Rusia y China, mientras tanto, "están extremadamente centradas en el contenido que transita esas tuberías". Tienden a centrarse en la capacidad de los actores extranjeros para usar Internet para influir en la opinión pública, dijo.

Rafal Rohozinksi, miembro principal del IISS, dijo lo siguiente: "Nos quejamos: '¿Por qué no puede darnos el acceso o arrestar a una persona que opera un servidor de comando y control en San Petersburgo?' Los rusos dirán: '¿Por qué no eliminará este sitio web operado por Chechenia que envía información a Rusia en contra de nuestras leyes?'

Es una perspectiva valiosa para que los estadounidenses sepan. Mientras que los analistas en Washington se han centrado en la desinformación rusa y sus esfuerzos por influir en la política estadounidense, sus homólogos en Rusia creen que Occidente ha estado haciendo lo mismo con Rusia durante años.

Al mismo tiempo, esta perspectiva también revela los límites de estas "reuniones con vodka": pueden aumentar la comprensión, lo que hace que el conflicto sea más predecible, pero este tipo de diplomacia no puede terminar con la guerra cibernética. Cuando, o si los funcionarios de EE. UU. Tienen la oportunidad de llevar estas conversaciones a la siguiente etapa, incluido el vodka, pero también las personas con autoridad para cambiar la política, deben tener cuidado de no validar o habilitar la censura de Rusia y China. Todos queremos la ciberpaz en nuestro tiempo, pero no al precio de ayudar a los autoritarios a silenciar la disidencia digital.