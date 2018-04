EE.UU. planea multar con US$ 1,000 millones al banco Wells Fargo

(EFE).- Dos agencias reguladoras de Estados Unidos planean multar con US$ 1,000 millones al banco Wells Fargo por negligencia en su gestión de hipotecas y seguros para automóviles, lo que supondría la mayor penalización a una entidad financiera impuesta bajo el Gobierno del presiente Donald Trump.

La multa a Wells Fargo, que según la Reserva Federal (Fed) es la segunda entidad bancaria estadounidense por activos, podría anunciarse este mismo viernes, según adelantaron los diarios The Washington Post y The Wall Street Journal.

La Oficina de Protección de Consumidores Financieros (CFPB, en inglés) y la Oficina del Auditor de la Divisa (OCC, en inglés) anunciarán la multa después de meses de investigación al banco con sede en San Francisco (California).

Wells Fargo reconoció, según el Post, que había cobrado a miles de clientes por seguros de automóvil que no necesitaban, lo que llevó a algunos de ellos a perder sus vehículos por no devolver sus préstamos; y que había impuesto a algunos clientes tasas incorrectas por la gestión de sus hipotecas.

La multa podría empeorar la reputación del banco, en un momento en el que trata de recuperarse de un escándalo que se desató hace dos años por la apertura de millones de cuentas sin la autorización de sus clientes.

En febrero pasado, la Reserva Federal (Fed) limitó la expansión de Wells Fargo tras constatar una "mala conducta generalizada y persistente" en relación con ese escándalo.

La Fed obligó a Wells Fargo a mantener unos activos no superiores a los US$ 1.95 billones. Al cierre de septiembre pasado, según datos de la Fed, el banco tenía US$ 1.74 billones en activos, por debajo de los US$ 2.15 billones de JPMorgan Chase.