EE.UU. impone multa a Moody's por falta de rigor en las calificaciones

La agencia calificadora de riesgos, Moody's, fue multada hoy con la suma de US$ 16.25 millones por la Autoridad Bursátil deEstados Unidos (SEC) debido a no haber controlado suficientemente la evaluación de productos financieros y no haber esclarecido correctamente algunas clasificaciones.

"Las agencias de calificación juegan un papel esencial en nuestros mercados financieros y deben tener eficaces procedimientos de control en sus procesos de calificación", mencionó Antonia Chion, integrante de la SEC en un comunicado.

En la decisión, la SEC critica a Moody's por no haber tomado las medidas de rigor necesarias para calificar productos financieros adosados a préstamos inmobiliarios entre 2010 y 2013. Según la autoridad, la falta de claridad de la agencia impidió detectar a tiempo muchos errores.

Por su parte, Moody's indicó que ya había revisado la nota otorgada a más de 650 de los productos financieros en dicho periodo, que tenían un volumen de US$ 49.000 millones.

Según la SEC, esta es la primera vez que una agencia es sancionada por no aclarar debidamente sus procesos de evaluación y no haberlos aplicado en forma uniforme.

En tanto, la agencia calificadora aceptó la multa sin admitir ni negar las acusaciones.

La multa se conoce a 10 años de la crisis de 2008 en la que las calificadoras asignaron buenas notas a productos financieros que carecían de respaldo. Las agencias fueron multadas por unos US$ 2.000 millones en dicho año.