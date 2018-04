Ecuador mira a Glencore y a empresas chinas para sueño de cobre

Cargos ecuatorianos han mantenido conversaciones con empresas extranjeras sobre la posibilidad de construir una refinería de cobre, ya que el miembro más pequeño de la OPEP quiere reducir su dependencia del petróleo, dijo la ministra de Minería de Ecuador.

Rebeca Illescas reveló el jueves que compañías chinas y japonesas así como Glencore Plc podrían estar entre los interesados ​​en el proyecto. El Gobierno ecuatoriano tiene la intención de elegir empresas en los próximos meses y firmar contratos antes de finales de año. Un portavoz de Glencore rehusó hacer comentarios.

"Lo más importante es que puedan desarrollarse las minas, pero tenemos que acompañar este proceso con industrialización", dijo la ministra en una entrevista en Santiago. "Hay conversaciones con empresas que les interesa un proyecto de minería de cobre y el encadenamiento con la refinería; o con algunas que por separado pueden hacer alianzas estratégicas para desarrollar las dos industrias".

Ecuador se ha convertido en un destino para la exploración de cobre, oro y plata, y algunas de las mayores mineras del mundo -entre ellas BHP Billiton Ltd., Fortescue Metals Group Ltd. y Newcrest Mining Ltd.- han establecido oficinas en el país o adquirido concesiones. EcuaCorriente SA está desarrollando la primera mina de cobre a gran escala de Ecuador, que comenzará a producir en 2019.

La refinería de cobre es un proyecto a mediano y largo plazo que podría entrar en producción dentro de cinco a 10 años, dijo la ministra. El Gobierno ha llevado a cabo una investigación de mercado y un estudio de previabilidad con Hatch Group. El proyecto sería financiado de manera privada y podría procesar concentrados tanto de Ecuador como del resto de la región.

La capacidad anual de la planta sería de unas 280,000 toneladas métricas de cátodo de cobre, según un documento publicado el sitio web de la minera estatal Enami. Los cátodos se exportarían a China, mientras que otros subproductos como el ácido sulfúrico podrían venderse a Chile, según el documento.

El Gobierno también está en conversaciones con empresas como Antofagasta Plc y Rio Tinto Group sobre oportunidades de exploración, manifestó Illescas. Sin embargo, el registro minero se cerró a nuevas solicitudes de exploración el año pasado mientras el Gobierno organiza las concesiones y establece políticas para otorgar permisos.

Las autoridades eliminaron alrededor de 2,500 concesiones que estaban inactivas o que no cumplían los requisitos oficiales. Éstas estarán disponibles cuando el registro se abra de nuevo en los próximos meses. El Gobierno tiene la intención de abrir un 1.25% adicional del territorio de Ecuador a la exploración este año, lo que se suma al 5% ya abierto a las compañías de prospección.

"Abrir el catastro no me quita el sueño", dijo Illescas. "Ahora mismo tenemos 275 áreas abiertas a la exploración y necesitamos instituciones fuertes para dar seguridad a los inversores".

En las próximas semanas se presentará al Congreso un proyecto de ley diseñado para impulsar la inversión, que incluye una disposición para eliminar un impuesto desorbitado a la minería, dijo Illescas.

