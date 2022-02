Cerca del 50% de la deuda con China se paga con la entrega de petróleo lo cual es lesivo para Ecuador, dijo el presidente Guillermo Lasso y aseguró que la propuesta de renegociar ese acuerdo ha tenido una acogida favorable por parte del gobierno del mandatario Xi Jinping.

Ecuador debe alrededor de US$ 4,600 millones a ese país, de los cuales US$ 2,000 millones deben ser pagados con la entrega de la producción de petróleo.

“La obligación de vender petróleo supuestamente a China, digo supuestamente porque han participado otras gentes en condiciones lesivas para Ecuador, toda esa información la entregaremos a la Fiscalía, al procurador, para que la valore, la analice y vea la posibilidad de llevar las acciones legales locales e internacionales necesarias para defender el interés de los ecuatorianos”, manifestó en una entrevista difundida desde el Palacio de Gobierno. No dio más detalles.

Señaló que ha pedido al gobierno chino renegociar la deuda para “darle un respiro a la economía ecuatoriana, ampliar los plazos, bajar las tasas de interés y desvincular el contrato de comercialización de petróleo”.

Ese acuerdo fue suscrito durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), quien además impuso el secreto de Estado sobre los detalles.

“La obligación de mi gobierno es ser absolutamente transparente con la negociación, las negociaciones con China van a ser de público conocimiento de todos los ecuatorianos”, destacó Lasso.

El mandatario ecuatoriano se reunió con su par de China en ese país, al que además propuso suscribir un tratado de libre comercio para el cual autoridades de ambos países suscribieron un memorando de entendimiento para avanzar en las negociaciones y detalles.

Manifestó que tarde o temprano “teníamos que llegar al punto en que hemos llegado con China... tendremos ocho meses para negociar y acodar esas líneas rojas que protejan a la pequeña y mediana empresa y establecer calendarios graduales de apertura”. Argumentó que vender más a ese país significa mayores oportunidades de empleo y producción en Ecuador.

Lasso afirmó que este año también espera avanzar en un tratado de libre comercio con Corea del Sur.

Hasta noviembre del año pasado Ecuador exportó US$ 2,848 millones a China e importó US$ 4,699 millones, cifras donde no consta el petróleo, generando una balanza comercial deficitaria de US$ 1,851 millones para el país.

Añadió que durante su visita no se abordaron temas sobre situaciones conflictivas, como grandes obras de infraestructura que evidencian problemas de diversa magnitud.