Madres, padres, hermanos y cónyuges de detenidos en las manifestaciones antigubernamentales de la víspera acudieron este lunes a las comisarías de La Habana para preguntar sobre el paradero de sus seres queridos que, aseguran, recibieron malos tratos de la policía.

“Llevo 24 horas aquí y no sé nada de mi esposo. Están dando varios listados de personas pero no aparece en ninguno”, declara Jacqueline Salas, trabajadora autónoma de 35 años, que aguardaba junto a decenas de parientes de detenidos frente a la estación de policía de la calle Zanja, en el barrio de Centro Habana.

Salas asegura haber presenciado el arresto violento de su marido durante la manifestación de ayer.

“Trataron de apresarlo, él se resistió, le cayeron tres oficiales encima, lo tiraron, le metieron la cabeza contra el piso, le partieron la boca, le dañaron las muñecas y no sé nada de él”, afirma.

Otra mujer de unos 50 años, que llegó a la comisaría la pasada madrugada para averiguar el paradero de su hijo, se acerca y ofrece un testimonio similar.

“Le cayeron arriba, le dieron en la cabeza, en las costillas, le rompieron el celular y el reloj”.

Lisial, que no presenció la detención y ni siquiera acudió a la protesta, indaga el paradero de su esposo, de 30 años, y su suegro, de 75.

“Cuando ya estaban detenidos él me llamó y me dijo que los habían golpeado y que los tenían aquí. Ahora me dirijo aquí y nadie sabe de ellos, nadie me dice nada, tengo que salir a averiguar”, relata.

Sin datos de detenidos

La inmensa mayoría de los parientes congregados frente a la comisaría de Zanja son mujeres.

Se desconoce el número de detenidos en las protestas ocurridas el 11 de junio en varias localidades de Cuba, ya que las autoridades no han ofrecido datos sobre los arrestos.

Activistas locales han elaborado una lista provisional en la que figuran 65 nombres solo en La Habana.

El elenco incluye los nombres de conocidos activistas opositores o críticos con el Gobierno, como el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el disidente moderado Manuel Cuesta Morúa o el dramaturgo Yunior García Aguilera.

Familiares del conocido opositor José Daniel Ferrer, de Santiago de Cuba, también aseguran que fue arrestado el domingo y se encuentra en paradero desconocido.

La mayor protesta en 60 años

La jornada de manifestaciones del 11-J se considera histórica ya que nunca se habían producido estos actos de protesta en Cuba desde la Revolución de 1959, con la excepción del célebre “Maleconazo” de 1994, cuando grupos de manifestantes salieron a la calle en La Habana para protestar por la escasez durante la crisis del “período especial”.

Todo comenzó la mañana del domingo en San Antonio de los Baños (30 kilómetros al este de la capital), donde centenares de vecinos se lanzaron a las calles a protestar por la escasez de productos básicos y medicinas, los apagones eléctricos y la generalización de tiendas de pago exclusivo en divisas, inaccesibles para parte de la población, en medio del mayor rebrote del COVID-19 en el país.

En las horas siguientes las protestas se extendieron a otros pueblos y ciudades de la isla, dejando duras imágenes de enfrentamientos entre manifestantes y autoridades, así como saqueos.

En La Habana un equipo de Efe observó cómo las autoridades arrestaban y subían por la fuerza a un camión a un grupo de jóvenes activistas que se manifestaba de forma pacífica frente a la sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión en el céntrico barrio de Vedado.

Bloqueo de datos móviles

Tras los primeros incidentes las autoridades cortaron la conexión de internet móvil y la mantienen bloqueada, lo que dificulta mucho el acceso a la información dentro de la isla, ya que el servicio wifi es inusual en los hogares cubanos por su alto precio.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que en pleno calor de las protestas animó a sus partidarios a salir a la calle a enfrentarse a los opositores para “defender la Revolución”, negó este lunes que haya existido represión policial.

“Ya salieron con que en Cuba reprimimos, asesinamos. ¿Dónde están los asesinatos cubanos? ¿Dónde está la represión cubana? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba?”, proclamó el presidente, en una comparecencia especial de varias horas el lunes transmitida en directo por la cadena de televisión estatal.

Díaz-Canel acusó a “mercenarios a sueldo de los Estados Unidos” de organizar las protestas, si bien admitió que en ellas también participaron ciudadanos “confundidos” por la “falta de información” sobre los problemas que atraviesa el país.