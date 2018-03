Donald Trump: Así se indignó el mundo tras su anuncio de proteger su mercado del acero y aluminio

- / -

Foto 4 | Alemania. "La UE debe reaccionar con firmeza a los aranceles punitivos de Estados Unidos que amenazan a miles de empleos en Europa", estimó el canciller alemán, Sigmar Gabriel, en un comunicado, expresando "la gran preocupación" de Alemania. Justificar estas medidas en "los intereses de seguridad de Estados Unidos" es, según él, "simplemente inconcebible", en particular "en lo concerniente a los socios de la UE y la OTAN". "La confrontación comercial (...) no beneficia ni a Europa ni a Estados Unidos", insistió Sigmar, pidiendo a Trump que "reconsidere su anuncio". Por su parte, la asociación siderúrgica alemana Stahl denunció "medidas que violan las reglas de la Organización Mundial del Comercio", exigiendo la intervención de la Unión Europea. "Si Europa no actúa, nuestra industria siderúrgica pagará la factura del proteccionismo estadounidense", advirtió Hans Jürgen Kerkhoff, presidente de Stahl, en un comunicado.