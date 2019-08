Donald Trump quiere que sea más barato. El FMI dice que debería ser más barato. Los fondos de cobertura creen que hay espacio para subir aún más. Pero ¿Qué pasa con el dólar?

Desde que se desató la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo, en marzo del año pasado, el dólar ha ganado más de un 3% frente a una canasta de divisas referenciales.

La fortaleza del dólar, sin embargo, no le gusta al presidente Donald Trump, que ha defendido la necesidad de un dólar más débil que haga a las exportaciones más competitivas. El lunes, el Tesoro de Estados Unidos calificó a China como un manipulador cambiario por permitir al yuan debilitarse más allá del nivel clave de 7 unidades por dólar.

Trump cree que los socios comerciales de Estados Unidos, en especial China, están trabajando frenéticamente para mantener sus monedas baratas y obtener una ventaja competitiva. Su retórica ha llevado a especulaciones como que el gobierno de Estados Unidos, a través del Tesoro, podría intervenir utilizando el Fondo de Estabilización Cambiaria.

Una medida así parece improbable. El fondo cuenta con aproximadamente US$ 146,000 millones en reservas, de acuerdo a Bank of America Merrill Lynch, que podrían no ser suficientes para tener un impacto significativo en un mercado de divisas de más de US$ 5 billones.

Trump no es el único que cree que el dólar debería caer. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dice que, de acuerdo a los fundamentos de corto plazo, el dólar debería ser entre 6% y 12% más barato, pero asuntos estructurales como la posición del billete verde como reserva internacional lo hacen poco probable.

Pero semana tras semana, los fondos de cobertura suman apuestas a que el dólar tiene espacio para avanzar más mientras el mundo parece dirigirse hacia una pausa en su crecimiento, si es que no a una recesión, motivada por las disputas comerciales.

¿Quién está en lo correcto? Aquí, algunos argumentos:

Escenario alcista: los toros

Inclinarse por un alza del dólar ha sido un tendencia popular. Una encuesta entre gerentes de fondos realizada por Bank of America Merrill Lynch en julio mostró que el dólar era la cuarta operación más requerida. La comunidad de inversores especulativos han mantenido posiciones netas largas en dólares desde mediados de junio del año pasado.

Los optimistas creen que el dólar podría beneficiarse del incremento de la tensiones comerciales.

"Es un refugio y ofrece un mecanismo para acumular valor muy líquido", dijo Mazen Issa, estratega senior del mercado cambiario de TD Securities, quien sostuvo que hay muy pocas alternativas al dólar en el evento de una escalada total de la guerra comercial.

Los inversores extranjeros también tienden a comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos como refugio, según analistas. El mayor atractivo del dólar y los bonos estadounidense es la prima de rendimiento que ofrecen sobre sus contrapartes.

Seema Shah, estratega jefe de Principal Global Investor, considera que con más de un 40% de los bonos no estadounidenses que operan con rendimiento negativo, la deuda del Tesoro se han vuelto papeles de alta rentabilidad.

Escenario bajista, los osos

Si bien las tensiones comerciales han beneficiado al dólar como un activo de refugio, se argumenta que el estrés comercial podría terminar minando a la moneda estadounidense por su impacto adverso generalizado sobre la economía del país.

Algunos analistas creen que las disputas de comercio podrían deteriorar la confianza del consumidor y ajustar las condiciones financieras.

"Sentimos que la escalada de la guerra comercial es un riesgo para la economía que podría llevar a la Fed a flexibilizar aún más", dijo Richard Franulovich, jefe de estrategia cambiaria de Westpac en Nueva York.

Los futuros de tasas de interés sugieren que los operadores esperan que la Fed recorte las tasas nuevamente el próximo mes, de acuerdo a la herramienta FedWatch de CME.

"Comenzamos a llegar a un punto en que parece que mientras más hostil la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el escenario para el dólar se vuelve más bajista, y por supuesto nosotros no vimos algo así en los primeros días de este conflicto", dijo Bipan Rai, jefe de estrategia de inversiones en divisas de CIBC en Toronto.

Zhiwei Ren, gerente de cartera de Penn Mutual Asset Management, dijo que es difícil imaginar un escenario alcista para el dólar incluso con la economía estadounidense superando al resto del mundo. “El dólar ha estado fuerte en los últimos dos o tres años. Es muy difícil para un país mantenerse sólido por demasiado tiempo”, dijo.