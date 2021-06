El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) examinará el viernes una propuesta para aumentar las reservas y la capacidad crediticia de la institución, dijo el portavoz del FMI.

“El directorio ejecutivo discutirá mañana una nueva asignación de Derechos Especiales de Giro de US$ 650,000 millones” (DEG), un instrumento monetario del FMI, dijo Gerry Rice.

El plan para emitir nuevos DEG fue presentado el 23 de marzo por la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva.

Se espera con impaciencia su adopción porque debería ayudar a los países más vulnerables a superar la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.

Esta propuesta, impulsada por los países del G20, ya ha recibido el apoyo del G7.

Sin embargo, la asignación real no tendría lugar hasta fines de agosto, dijo Rice, al repasar las etapas intermedias de un proceso complejo.

“Después de la reunión de mañana, la directora gerente preparará un informe para la Junta de Gobernadores [la autoridad máxima del Fondo], con una propuesta de asignación general de DEG para su aprobación por el directorio ejecutivo”, dijo.

El informe se espera para mediados de julio, agregó.

Desde 1969, los DEG son la unidad de cuenta del FMI, que los utiliza en particular para calcular los tipos de interés de los préstamos que concede a sus Estados miembros. Sin embargo, no son una moneda y no tienen existencia material.