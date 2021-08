El saldo de la deuda externa pública de Nicaragua totalizó US$ 7,142.9 millones a junio pasado, un 56.6 % del Producto Bruto Interno (PBI), informaron las autoridades.

El monto revela un aumento neto de US$ 19.8 millones respecto al mes anterior, cuando alcanzó los US$ 7,123.1 millones, indicó el Banco Central de Nicaragua en un informe.

En comparación con el saldo a diciembre de 2020 (US$ 6,956.8 millones), el saldo de junio pasado aumentó en US$ 186.1 millones, como resultado de desembolsos de préstamos de US$ 332.9 millones, principalmente de instituciones multilaterales (US$ 320.2 millones), y pagos de principal de deuda contratada por US$ 127 millones, además del efecto de variación cambiaria de la deuda externa, explicó la entidad monetaria.

Según el reporte, del total de la deuda externa pública de Nicaragua hasta junio, US$ 5,255 millones (73.6 %) corresponden a deuda con acreedores multilaterales, US$ 1,837.7 millones (25.7 %) con acreedores bilaterales, y US$ 50.2 millones (0.7 %) con acreedores privados.

El servicio de la deuda externa pública pagado al mes de junio fue de US$ 183.9 millones, de los cuales US$ 160.7 millones correspondieron a pagos de obligaciones con acreedores multilaterales, principalmente al Banco Centroamericano de Integración Económica (US$ 91.8 millones), Banco Interamericano de Desarrollo (US$ 43.8 millones) y Banco Mundial (US$ 11.7 millones), de acuerdo con la información.

Del total del servicio pagado, US$ 127 millones fueron en concepto de pagos de principal y US$ 56.9 millones de intereses y comisiones, detalló el emisor.

Según el informe la razón del saldo de deuda externa pública a PBI fue de 56.6 %.

La deuda externa nicaragüense (pública y privada) cerró en US$ 12,007.2 millones en el primer trimestre de 2021, lo que equivale al 95.1 % del PBI, según cifras del Banco Central de Nicaragua.