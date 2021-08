Internacional







Desconcertados inversores temen que no haya nada fuera de límites en ofensiva regulatoria china Las acciones de la firma de juegos NetEase cayeron casi 8% el martes, mientras que las pérdidas fueron aún mayores para el desarrollador de juegos XD Inc, que cayó 8% y la firma de juegos para móviles GMGE Technology Group Ltd, que cedió casi 14%.