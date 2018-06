Demandan que proceso de admisión de Harvard es parcial

La Universidad de Harvard adopta un "equilibrio racial" que descaradamente discrimina a los solicitantes asiático-americanos de la misma manera que la escuela una vez estableció cuotas para los estudiantes judíos, dijo el viernes un grupo de postulantes al solicitar un fallo antes del juicio.

Harvard está defendiendo una demanda sobre cómo elige a sus estudiantes de un grupo que representa a más de una docena de solicitantes asiático-americanos que fueron rechazados. El grupo, que demandó en 2014, le dijo a un juez federal en Boston el viernes que obtuvo evidencia "incontrovertible" de que la universidad "diseñó el proceso de admisión para lograr" metas ilegales.

Harvard, que presentará su propia moción ante el tribunal el viernes, dijo en un comunicado que no discrimina a ningún grupo y que la evidencia muestra que la tasa de admisiones para estudiantes asiáticos estadounidenses ha crecido 29 por ciento en la última década. La escuela criticó a Edward Blum, el líder del grupo de los demandantes, Students for Fair Admissions Inc.

"El Sr. Blum y el análisis de datos incompletos y engañosos de su organización muestran una imagen peligrosamente inexacta del proceso de admisión de todas las personas de Harvard College al omitir datos críticos y factores de información, como ensayos personales y recomendaciones de docentes, que contrarrestan directamente sus argumentos", dijo en un comunicado.