Encontrar un lugar en un bar para tomar un trago tras la pandemia significará, en algunos casos, utilizar previamente una aplicación, ya que los establecimientos están buscando formas de hacer que los clientes se sientan seguros de que pueden evitar colas y beber a una cierta distancia.

Kind Regards y The Flatiron Room, en Nueva York; The Roosevelt Room, en Austin; y En Garde Winery, en Sonoma, California, se encuentran entre los establecimientos que se han inscrito para contratar un servicio de reservas con OpenTable, informó la plataforma digital el jueves.

La crisis del coronavirus ha afectado especialmente a bares y restaurantes debido a que cada vez más personas están comiendo y bebiendo en casa para reducir el riesgo de contagio. A medida que regiones de Estados Unidos y otros países comienzan a reabrir y los consumidores comienzan a atreverse a salir, los lugares de encuentro buscan ofrecer una experiencia más segura.

“Los bares y las bodegas de vino deben funcionar de manera diferente a medida que vuelvan a abrir”, dijo Andrea Johnston, directora de operaciones de OpenTable, con sede en San Francisco.

The Roosevelt Room, que bautizó como “Valle de la Muerte” a su cóctel de ajenjo y jugo de lima servido en una botella de agua mineral Topo Chico, está modificando su diseño y limitando el tamaño de los grupos en sus sillones booth, dijo Justin Lavenue, copropietario y operador. “OpenTable nos está ayudando a adaptarnos”.

Si bien antes ha habido en la plataforma bodegas de vinos y algunos bares que ofrecen comida, OpenTable ahora está disponible para todos los establecimientos de bebidas en todo el mundo, dijo la compañía el jueves en un comunicado.

OpenTable, fundada en 1998, dice que conecta a los comensales con más de 60,000 restaurantes en todo el mundo. La compañía, que fue adquirida en 2014 por el operador de sitios web de viaje Booking Holdings, está activa en más de 80 países, según su sitio web.

“La oportunidad de salir de esta crisis será mayor de lo que podríamos haber imaginado”, dijo en una entrevista Steve Hafner, director ejecutivo de OpenTable y Kayak, que forman parte de Booking Holdings Inc.