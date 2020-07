La pandemia de coronavirus está exacerbando la riqueza y las desigualdades raciales en todo el mundo. En ninguna parte es eso más evidente que en San Francisco.

Si bien muchos empleados de bajos ingresos en el sector de servicios han sido despedidos o corren el riesgo de enfermarse si van a trabajar, los trabajadores tecnológicos mejor pagados de la ciudad han estado en su mayoría protegidos. Los ingenieros y gerentes de producto que ayudaron a aumentar el costo de la vida en el área durante los últimos 15 años no se ven tan afectados por la pandemia, ya que compañías como Alphabet Inc. y Facebook Inc. les otorgan bonos en efectivo para actualizar sus oficinas en casa y organizar sesiones virtuales de yoga para ayudarlos a mantenerse en forma.

La mayoría de los empleados de tecnología no están preocupados por ser despedidos, y la naturaleza principalmente digital del trabajo de software significa que pueden hacer sus trabajos de manera segura desde casa. Muchos incluso han abandonado el Área de la Bahía por completo.

Para ayudar al personal a lidiar con el trabajo remoto, las compañías están implementando beneficios. Salesforce.com Inc. patrocinó recientemente un programa virtual de talentos y organiza un “club de aventureros” de una semana de duración para entretener a los niños de los trabajadores mientras están atrapados en casa. Microsoft Corp. ofrece a los padres tiempo de licencia adicional en medio del cierre de escuelas y campamentos.

Al mismo tiempo, los trabajadores de la industria de servicios como Joe Grandov, quien tiene un trabajo de seguridad a tiempo parcial en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, pasan dificultades.

Grandov, de 65 años, dice que sus horas se han reducido a 20 por semana desde que comenzó la pandemia porque no ha podido trabajar horas extras. También solía ganar dinero extra manejando para Lyft Inc., pero tuvo que dejar de hacerlo porque ganaba tan solo US$35 a la semana, lo que no era suficiente para justificar los riesgos para la salud. Los viajes de negocios se han detenido, lo que está perjudicando empleos como el suyo que dependen de un sector tecnológico animado.

“No ha sido fácil”, dice Grandov, miembro del sindicato local del aeropuerto. “Hemos estado vendiendo cosas que no necesitamos porque necesitamos más dinero”.

Esta división entre la industria tecnológica y de servicios está agravando las disparidades de ingresos que han afectado al Área de la Bahía durante años. Desde enero, los ingresos de los trabajadores de bajos ingresos en el condado de San Francisco han caído 52,1%, uno de los mayores desplomes del estado, según datos de Opportunity Insights, un laboratorio de investigación de la Universidad de Harvard.

“El sector de servicios ya tenía salarios estancados, luego se introduce una pandemia y se convierte no solo en una brecha de ingresos, sino en una gran división entre los que sobrevivirán y los que no”, asegura Russell Hancock, director ejecutivo de Joint Venture Silicon Valley, una organización sin fines de lucro que analiza la economía de la región.

Los cambios también atraviesan las líneas raciales, profundizando las desigualdades entre los trabajadores blancos y no blancos en el área. Más del 30% del área de la bahía es negra o latina, según Bay Area Equity Atlas. Menos del 10% del personal de Facebook y Google son negros o latinos, según los últimos informes de diversidad de las compañías.

Las desigualdades se extienden al impacto del virus: en San Francisco, las personas hispanas y latinas representan el 50% de los casos y aproximadamente el 15% de la población. En el condado de Santa Clara, los latinos son el 47% de los casos y el 26% de la población.

Los efectos de la pérdida de empleos de bajos ingresos ya están afectando a los trabajadores, según Richard Garbarino, alcalde de South San Francisco. Si bien la ciudad de aproximadamente 68,000 habitantes no ha tenido problemas importantes de inseguridad alimentaria en el pasado, recientemente se asoció con un banco de alimentos para distribuir 750 cajas de comida a la semana. La pandemia ha afectado más a las familias de bajos ingresos porque a menudo dependen de múltiples trabajos a tiempo parcial, afirma Garbarino.

Más de 55% de los empleos de ocio y hostelería se redujeron entre mayo del 2019 y mayo del 2020 en los condados de San Francisco y San Mateo, la mayor parte de cualquier industria en el área, según datos del Departamento de Desarrollo de Empleo de California. Durante el mismo período, los servicios profesionales y comerciales, que incluyen ingeniería de computadoras y administración, registraron una caída de 2%.

La economía de San Francisco puede enfrentar aún más desafíos mientras los empleados de tecnología se queden en casa. Google y Facebook han dicho a su personal que se preparen para trabajar de manera remota hasta el 2021. Twitter Inc. dice que cualquiera que quiera puede trabajar desde casa para siempre.

“Actualmente, a los trabajadores de restaurantes y servicios se les paga muy bien porque son apoyados por grandes empresas. Cuando les quitan su trabajo, o esos empleos, eso afecta al resto de la economía”, explica Jay Cheng, director de políticas públicas de la Cámara de Comercio de San Francisco. Si eso sucede, “San Francisco ya no podrá ser el niño de oro de la economía estadounidense”.