Internacional







Cotización del maíz y trigo sigue subiendo por fuerte demanda y clima desfavorable en el mundo El bushel de maíz para julio cerró en US$ 7,1875 frente a US$ 7,0850 , con suba de 1.44%. Y la soja para julio terminó en US$ 15,6950 frente a US$ 15,4225, con avance de 1.76%.