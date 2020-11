El aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por el coronavirus COVID-19 tendrá un costo adicional de US$ 1,921 millones, informaron medios japoneses.

Citando fuentes sin identificar, las agencias locales Kyodo y Jiji Press y los diarios Yomiuri y Nikkei indicaron con fuentes anónimas que el comité organizador de Tokio 2020 calcula que el coste extra llegará a unos 200,000 millones de yenes (1,605 millones de euros/US$ 1,921 millones).

Los organizadores decidirán formalmente el aumento del presupuesto a mediados de diciembre, una vez se comuniquen con el gobierno japonés y los anfitriones de la ciudad de Tokio, informa el diario que cita fuentes olímpicas.

Los Juegos del 2020 fueron aplazados un año debido a la pandemia de COVID-19 y está previsto que se inicien el 23 de julio del 2021.

El retraso ha supuesto una serie de nuevos gastos que van desde las nuevas reservas de los participantes y el transporte hasta la prolongación de los salarios del personal del comité organizador.

Tras la nueva ola de contagios en muchos países, ha habido dudas sobre si al final el evento tendrá lugar, pero los organizadores y las autoridades olímpicas insisten en que se pueden celebrar en condiciones seguras.

Pese a un recorte de US$ 280 millones en el presupuesto inicial de US$ 13,000 millones, el coste adicional se elevará a 200,000 millones de yenes (US$ 1,921 millones), aunque esto no incluye los costes de las medidas relacionadas con el coronavirus, según el diario.

Los organizadores esperan que el gobierno japonés asuma los costes relacionados con el virus.

Los organizadores prevén recortar gastos reduciendo invitaciones y ceremonias de bienvenida de los atletas y ahorrando en banderas, mascotas y comida.

La información se produce después de que un alto responsable dijo el viernes que los ensayos para los eventos de los Juegos de Tokio se reanudarán en marzo y la decisión sobre la asistencia de espectadores se tomará en primavera.

Los organizadores y las autoridades están considerando una larga lista de posibles medidas contra el virus que esperan haga posible la realización del evento, aunque la vacuna todavía no esté disponible.

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo a principios de mes que estaba “muy confiado” en que los juegos tendrán público.

Pero el entusiasmo por los Juegos parece haberse desvanecido en Japón si se creen las encuestas que aseguran que uno de cada cuatro japoneses espera que se celebren, y la mayoría prefiere que se vuelvan a posponer o simplemente se suspendan.

Los responsables del comité organizador de los Juegos de Tokio no pudieron ser contactados inmediatamente para conocer su opinión.