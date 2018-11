¿Cuánto costará el brexit?

Tiempo ha de las aventuras y desventuras del Reino Unido, el país que decidió emprender un viaje de no retorno hacia la incertidumbre total cuando optó por abandonar la Unión Europea. A un trimestre de que se consume el segundo aniversario y en plenas negociaciones, ¿sabe ya el país cuánto, más o menos, le va a costar la aventura? Pues sí. Diversos informes de agencias gubernamentales y públicas lo han calculado. Y la economía también lo ha hecho.

Crecer o no crecer. Si ahí radicaba la cuestión del Brexit, la respuesta a estas alturas de juego parece bastante clara: no se crece. O al menos no al ritmo que el resto de las economías del mundo. Mientras Alemania, Francia o Estados Unidos tienen previstas crecidas del 2% del Producto Interior Bruto para este año, Reino Unido llega a duras penas al 1,5%, tras una revisión a la baja realizada por el gobierno apenas hace unos meses. Incluso Japón, endémico estancado, crece más.

Un coste elevado. Reino Unido lleva un lustro con problemas de crecimiento, algo no necesariamente grave si en apenas un año el país no tuviera que abandonar la Unión Europea. Con o sin acuerdo. El último informe cifra el precio a pagar por cerrar la puerta a Europa sin hacer amigos: más de 2.000 millones de euros, alrededor de 80 millones anuales a deber al continente a lo largo de un cuarto de siglo. Una factura sustanciosa y muy pesada para un voto, entonces, tan entusiasta.

Conozca más detalles en el vídeo de Deutsche Welle .