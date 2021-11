La Corte Penal Internacional (CPI) abrirá una investigación formal a Venezuela “para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma, tras la visita del fiscal del alto tribunal, Karim Khan.

“El fiscal de la CPI ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”, reza un memorando firmado con Venezuela y leído frente a Khan y al ilegítimo presidente Nicolás Maduro.

El memorando también recoge que Venezuela (el régimen chavista) “interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación”.

Dicho artículo reza que “el fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente Estatuto (de Roma)”.

Frente a esa situación, Venezuela “considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin”, explica el memorando.

El documento firmado por Maduro y Khan, también recoge que en la fase preliminar “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”.

Las partes acordaron que Venezuela, como jurisdicción nacional, “adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la CPI en virtud del principio de complementariedad”.

También “establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal” en Venezuela.

Además, han optado por “esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de la República Bolivariana de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones nacionales”.

Finalmente, acordaron “trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado y significativo”.

Querían ser escuchados

Varios sindicatos venezolanos reclamaron una reunión con el fiscal Khan en su tercer y último día de su visita oficial. Alrededor de 150 personas se reunieron cerca de la sede de la Fiscalía General, en el oeste de Caracas, con la intención de caminar hasta la Vicepresidencia Ejecutiva, pero la Policía les cerró el paso e impidió que llegaran hasta el lugar.

El presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios, Eduardo Sánchez, explicó que, desde el jueves pasado, hicieron esta petición para que Khan se reúna con los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos y de representes de los trabajadores presos con la intención de plantear su situación, pero, hasta el momento, no han recibido respuesta.

Sánchez agregó que, actualmente, hay 152 dirigentes sindicales presos por reclamar mejores condiciones laborales en el país.

“Le exigimos al Ejecutivo que no queremos una navidad más con los trabajadores presos. Una navidad sin trabajadores presos es la consigna que tenemos, por salarios dignos, por vivir con dignidad, por el respeto a los derechos de los trabajadores y derechos humanos”, exclamó.

Igualmente, el secretario general del sindicato de la Cancillería venezolana, José Patines, dijo que aprovecharon la presencia de Khan en el país para visibilizar a las víctimas de maltratos por parte del régimen chavista de Maduro.

“Estamos protestando en la calle por el derecho que tenemos todos a una vida digna, con servicios públicos que funcionen, a una jubilación digna, no como la que viven hoy nuestros jubilados con un salario de 7 bolívares (US$ 1.5), cuando un kilo de queso cuesta 18 bolívares (US$ 4)”, señaló.

Patines indicó que a la protesta acudieron trabajadores de distintos organismos del sector público, acompañando a los familiares de los trabajadores que están detenidos “por reclamar reivindicaciones”.