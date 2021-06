El Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad recomendar a Antonio Guterres, de 72 años, para un segundo mandato como secretario general de la ONU para el período 2022-2026.

En el cargo desde enero del 2017, el ex primer ministro portugués fue el único postulante en carrera, pese a que otras 10 figuras buscaron el puesto, aunque no eran candidatos formales debido a que no contaban con el respaldo de ninguno de los 193 países que integran la ONU.

El Consejo, clave en el proceso de nominación, aprobó en una sesión a puertas cerradas la recomendación para que la Asamblea General apruebe un segundo mandato de Guterres, anunció su actual presidente, el embajador de Estonia Sven Jürgenson.

Se considera que la aprobación de la Asamblea será una mera formalidad y que tendrá lugar en breve.

Durante su primer mandato, Guterres se vio obligado a concentrarse en limitar los potenciales daños de la política exterior unilateral, nacionalista y alejada de las alianzas impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump.

Ahora, con el nuevo mandato, Guterres necesitará “un plan de batalla” para hacer frente a todas las crisis que afectan al mundo, dijo un diplomático.