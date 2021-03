El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, pidió a la FIFA en nombre de la organización deportiva sudamericana que proteja a sus federaciones en el desarrollo de la clasificatoria para el Mundial de Catar 2022.

“No es que Conmebol quiera que se juegue en las fechas predeterminadas. Pedimos al presidente (Giani) Infantino y a la FIFA que sigan trabajando con ahínco para que protejan a nuestras asociaciones y a nuestro fútbol”, expresó Domínguez durante el 74 Congreso de la Conmebol.

La Fifa, en coordinación con la Conmebol, suspendió a principios de este mes las jornadas 5 y 6 de la clasificatoria sudamericana a Catar 2022 que debían disputarse el 24-25 y el 30 de marzo, debido a que varios clubes europeos se negaron a ceder a sus futbolistas por el recrudecimiento de la pandemia del COVID-19, y aún no se ha decidido las nuevas fechas.

El Congreso de la Conmebol se realizó este martes de forma virtual y contó con la presencia del presidente de la FIFA.

Domínguez, que al inicio del acto pidió un aplauso “para todos los que ya no están”, con especial foco en Diego Maradona, presentó su memoria y balance, que fueron aprobados, y se divulgó el informe anual de auditoría interna y externa.

“Somos la única Confederación en el mundo que mantuvo su formato de eliminatorias y es porque nos mantenemos en el lema ‘reglas claras’ y eso es porque entendemos que la definición de los encuentros se hacen en el campo de juego”, expresó en su mensaje.

Domínguez elogió el protocolo elegido para reanudar los torneos sudamericanos. “Nuestro protocolo fue y es más efectivo que cualquiera de las mejores vacunas que hoy se están aplicando para combatir la pandemia”, explicó e hizo hincapié en la realización de 262 partidos “a pesar del tiempo que nos tocó”.

Burbuja sanitaria, muy efectiva

El directivo insistió en que la burbuja sanitaria aprobada por los 10 países miembros “fue tremendamente efectiva”.

“Tuvimos 38,000 controles, con un nivel de efectividad del 99%. Hubo infectados pero eso no sobrepasó el 1%”, remarcó.

En el tiempo de pandemia sin fútbol, Conmebol adelantó dinero a clubes y asociaciones sudamericanas por la suma de US$ 95 millones. “Eso se dio en un tiempo en que la pelota no rodaba y sin ningún condicionamiento. No fue un préstamo. Son aportes. Son premios”, subrayó Domínguez.

La Conmebol también rindió tributo a los campeones de la Libertadores y de la Sudamericana del 2020, el Palmeiras de Brasil y Defensa y Justicia de Argentina, respectivamente.

En el Congreso, el colombiano Ramón Jesurún fue reelecto como representante de Conmebol ante la FIFA.

Jesurún acompañará a Alejandro Domínguez (titular de Conmebol), Fernando Sarney (Brasil), María Sol Muñoz (Ecuador) e Ignacio Alonso (Uruguay).

“Espero que muy pronto volvamos a encontrarnos en la cancha, para abrazarnos...”, enfatizó el titular de la Conmebol a los participantes en el Congreso.