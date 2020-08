Internacional







Confinamientos no salvarán todas las vidas Elaine Scarry, de la Universidad de Harvard, en su excelente libro del 2011 “Thinking in an Emergency”, nos recuerda la tentación, cuando las cosas se vuelven locas, de otorgar autoridad gubernamental fuera de los procesos de democracia. El problema, argumenta, es que en el esfuerzo por mantenernos a salvo, tendemos a ceder “nuestras formas elementales de responsabilidad política”.