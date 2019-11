Internacional







Con menores costos y más calidad caficultores de Colombia buscarán mantener rentabilidad en el 2020 Los ingresos actuales de los cultivadores cubren los costos de producción estimados en 780,000 pesos (US$ 224.8) por carga de 125 kilos. Los mayores costos provienen de la mano de obra y la fertilización. El precio interno se ubicó el martes en 960,000 pesos (US$ 276.7), mientras que en la Bolsa de Nueva York cerró en US$ 1.1685 por libra.