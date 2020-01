Los compromisos que hizo China en el acuerdo comercial Fase 1 con Estados Unidos no fueron modificados durante un prolongado proceso de traducción y se divulgarán esta semana cuando el documento sea firmado en Washington, dijo el domingo el secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin.

El funcionario dijo a Fox News Channel que el acuerdo alcanzado el 13 de diciembre prevé que China compre productos agrícolas estadounidenses por US$ 40,000 millones o US$ 50,000 millones al año y un total de US$ 200,000 millones en productos estadounidenses en dos años.

"No fue cambiado en la traducción. No sé dónde empezó ese rumor", dijo Mnuchin en el programa de televisión "Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo".

"Hemos estado atravesando un proceso de traducción que creo que ya dijimos que era realmente una cuestión técnica", dijo Mnuchin. "Y los términos se publicarán esta semana. Por eso pienso que el día de la firma, daremos a conocer la versión en inglés".

"La gente puede ver, este es un acuerdo muy amplio", agregó.

Funcionarios de la Casa Blanca habían dicho que el texto final en chino aún no se había completado, incluso cuando se distribuyeron invitaciones a más de 200 personas para un evento de firma el 15 de enero en la Casa Blanca.

Consultado si él aún preveía que China compraría productos agrícolas estadounidenses por US$ 40,000 millones o US$ 50,000 millones de dólares bajo el acuerdo, Mnuchin dijo:

“Sí, déjenme decir, son US$ 200,000 millones de productos adicionales en general en los próximos dos años y, específicamente en agricultura, US$ 40,000 millones a US$ 50,000 millones”.

Hasta ahora, Pekín no ha confirmado esos compromisos de compras, y recientes medidas del gobierno en el sector agrícola plantearon dudas sobre la meta de hasta US$ 50,000 millones citada reiteradamente por la administración de Trump.

Funcionarios chinos han sido cuidadosos de no discutir públicamente los detalles del acuerdo Fase 1 porque Washington cambió su posición muchas veces durante las negociaciones, dijeron tres responsables chinos con conocimiento de la situación a Reuters la semana pasada. (Reporte de David Lawder; editado en español por Gabriel Burin)