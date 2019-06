Compradores de aluminio piden revisión de fijación de precios

Las guerras comerciales de Donald Trump están incrementando el escrutinio sobre un proceso oscuro que ha impulsado a los fabricantes de cerveza y las embotelladoras estadounidenses a pagar por las latas de aluminio.

El presidente de Molson Coors Brewing Co. y una embotelladora de PepsiCo Inc. están pidiendo al gobierno de Estados Unidos investigar el proceso utilizado para establecer las primas del aluminio de referencia, que se han duplicado desde los niveles del 2017 a raíz de los aranceles de importación estadounidenses.

Y las empresas pueden tener un aliado en el secretario de Comercio, Wilbur Ross , quien dice que el salto probablemente es injustificado.

La prima, cuyo objetivo es reflejar los costos de transporte y manejo junto con la cantidad de suministro disponible, está determinada por S&P Global Platts, con sede en Londres, utilizando sus propios estudios de mercado. Los fabricantes de bebidas dicen que el proceso queda abierto a la manipulación y desean una supervisión reguladora de la manera como se lleva a cabo.

"¿Es manipulado?", preguntó el presidente de Molson Coors, Pete Coors, en una entrevista. “Es una pregunta muy interesante. Creemos que tal vez que hora de investigarlo". El aumento de la prima costó a la unidad de su compañía MillerCoors US$ 40 millones en el 2018.

"Los datos en sí no han sido cuestionados y no se ha dicho que no sean representativos", dijo en una entrevista telefónica Dave Ernsberger, jefe de precios de S&P Global Platts. "El problema para MillerCoors parece ser con el precio del mercado, no con los datos en sí".

Cuando los participantes del mercado del aluminio se reúnan esta semana para la mayor conferencia de la industria norteamericana en Chicago, el aumento de la prima será un tema de discusión.

El salto está atrayendo atención hacia una esquina arcana del mundo de los productos básicos, en el que empresas como Platts establecen los precios de varias materias primas, incluidos metales, petróleo, carbón y mineral de hierro. Es diferente a las acciones y los bonos, para los cuales el valor está determinado por las operaciones reales en las bolsas.

Por lo general, Platts establece el precio de varias materias primas encuestando a los participantes del mercado, incluidos compradores, vendedores, comerciantes y corredores. La participación en el proceso es voluntaria.

Esas evaluaciones se utilizan a menudo para determinar los pagos en contratos a largo plazo. La compañía asegura que no tiene ningún interés en que el precio de un producto que cubre suba o baje.

El aumento en la prima de transacción del medio oeste de Estados Unidos para el aluminio en el 2018 reflejó una restricción en el suministro debido a los aranceles de importación estadounidenses y las sanciones que afectan al importante productor United Co. Rusal, según el sitio web de Platts.

"El hecho de que el precio del aluminio suba no parece justificar un gran aumento en la prima del Medio Oeste", dijo el secretario de Comercio de Estados Unidos, Ross, en un comunicado a Bloomberg.

“Esa prima originalmente debía cubrir los costos de manejo del transporte, los cuales no se mueven en función del precio subyacente del aluminio. Además, la prima del Medio Oeste se basa ahora en una encuesta a los participantes del mercado, no en el comercio real".

Oferta

Coors y otros se quejan de que los participantes pueden citar ofertas en el mercado en lugar de un comercio real, o incluso peor, pueden mentir abiertamente sobre el precio. La única manera de verificar es pedir un comprobante de venta.

"La forma en que mitigamos los datos engañosos, la información anómala o las mentiras es mediante la publicación de toda la información que recopilamos para que todos en el mercado puedan verla, verificarla y ayudarnos a comprender si es representativa del mercado”, asegura Ernsberger de Platts. "Si los datos no son correctos, necesitan decirnos qué es lo que no está bien al respecto, pero no hemos escuchado nada de eso".

Cuando los fabricantes de bebidas se reunieron inicialmente con el secretario Ross, él no sabía quién establece la prima ni cómo se llega a ella, dijo Coors.

Supervisión de la CFTC

Mientras tanto, su compañía está instando al Congreso a considerar si la Comisión Federal de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) debería supervisar el proceso de fijación de precios.

Kelly Clay, directora ejecutiva de Admiral Beverage, la quinta embotelladora más grande de Pepsi, dice que quiere una investigación y cuestiona por qué no hay supervisión del proceso de Platts.

Bloomberg LP, la casa matriz de Bloomberg News, compite con Platts y otras compañías de evaluación en el suministro de noticias e información de mercado.

Si bien los reguladores han investigado los procesos de fijación de precios de productos básicos anteriormente, no ha habido cambios importantes. En el 2015, la Comisión Europea lanzó una investigación sobre la posible manipulación de los puntos de referencia del petróleo, después de que las autoridades allanaran las oficinas de Royal Dutch Shell Plc, BP Plc y otras, incluida Platts, en 2013.

Déficit de mercado

Incluso con una investigación, es poco probable que las autoridades encuentren que las primas de aluminio no estén justificadas, asegura el analista de CRU International Ltd., Doug Hilderhoff. Estados Unidos aún se enfrenta a un déficit de 2 millones de toneladas, incluso después de contabilizar 2.5 millones de toneladas provenientes de Canadá.

Eso significa que los usuarios estadounidenses necesitan importar desde Rusia, Oriente Medio y otras partes del mundo, que se ven afectadas con un arancel de 10%, explica. Los canadienses tampoco tienen ningún incentivo para bajar los precios.

"Puede encontrar falencias en las metodologías de fijación de precios, pero al final, así es como se ha hecho durante décadas", afirma Hilderhoff.