Estado colombiano rechaza reparo por US$ 33.8 millones de Odebrecht

El Estado colombiano rechazó una oferta por 106,000 millones de pesos (unos US$ 33.8 millones) de la compañía brasileña Odebrecht como indemnización por los perjuicios causados por corrupción y para frenar los procesos fiscales y disciplinarios abiertos en su contra, informó la Fiscalía.

La vicefiscal general de Colombia, María Paulina Riveros, detalló que la oferta de Odebrecht fue rechazada por la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, que representan al Estado en este proceso.

"La propuesta fue analizada el día de ayer y de manera unánime las tres entidades la rechazamos", manifestó.

La vicefiscal detalló que a esa reunión asistió además el director regional de Odebrecht para Colombia y Ecuador, Felix Guedes Martins, y agregó que esa es la tercera oferta económica que hace la multinacional.

Según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó US$ 788 millones en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, donde entregó más de US$ 11 millones entre el 2009 y 2014.

Sin embargo, la Fiscalía señaló luego que las coimas que presuntamente pagó la constructora en Colombia fueron de 84,000 millones de pesos (unos US$ 26.8 millones) y no de US$ 11.1 millones.

La vicefiscal explicó que con la propuesta pretendían además frenar "los procesos fiscales, procesos administrativos, procesos disciplinarios" y los que se desarrollan ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Frente a esto, Riveros aseguró que la Fiscalía "está adelantando" principios de oportunidad solicitados por cuatro directivos de la empresa, aunque aclaró que "no han considerado" ninguna renuncia a ese tipo de sanciones.

Tras el rechazo, las tres entidades esperarán una nueva propuesta de Odebrecht que será analizada y en la que se involucrarán acuerdos en materia penal, por lo que se descartan propuestas de otro tipo de procesos.