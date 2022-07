La minera estatal Codelco, la mayor cuprífera del mundo, inició este miércoles la paralización de todas sus faenas en construcción tras el fallecimiento de dos trabajadores subcontratados en dos minas del norte en menos de diez días, confirmaron fuentes de la compañía.

Se pondrán en pausa “todas las actividades operativas de los proyectos y se reiniciarán una vez que se haya revisado el correcto cumplimiento de los controles de seguridad en cada faena”, señalaron desde Codelco.

Durante la mañana, la compañía informó en un comunicado sobre el fallecimiento de Sebastián Méndez, un trabajador subcontratado de 32 años, en la faena de Chuquicamata, ubicada en el Desierto de Atacama, en el norte de Chile.

Méndez se encontraba desarrollando actividades de mantenimiento para el Consorcio Ossa Pizzarotti en un túnel de este proyecto subterráneo, más de 1,500 kilómetros al norte de Santiago.

Este suceso se sumó al accidente fatal ocurrido hace diez días en el proyecto Rajo Inca, también en el norte, en el que perdió la vida un trabajador del Consorcio Belaz Movitec, otra empresa contratista, indicó la cuprífera.

“Ante esta inaceptable situación, junto con disponer de lo necesario para una investigación transparente y expedita, Codelco implementará medidas urgentes”, agregó el comunicado.

Con una obtención media anual de seis millones de toneladas, Chile aglutina el 28% de la producción mundial de cobre y en el país operan gigantes como Codelco, BHP, Anglo American y Antofagasta Minerals.

La minería, que representa el 15% del Producto Bruto Interno (PBI) y es el principal motor de la economía chilena, está jugando un papel fundamental en la recuperación económica del país.

Pese a la caída en la demanda y en el precio del cobre registrado en julio, el metal rojo -fundamental en la transmisión de energía- suma más de un año de una escalada sin precedentes en una década.

Tras unos meses de caída por los confinamientos del 2020, el precio del cobre consolidó su recuperación el año pasado y desde entonces ha mantenido una racha alcista sin grandes altibajos hasta este mes.

Aunque su valor volvió a caer en julio a niveles no vistos desde finales del 2020, el precio promedio del metal rojo en el 2022 se sitúa en US$ 4.32 la libra, todavía por encima de la media del año pasado (US$ 4.22).