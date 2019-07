Cochilco baja estimación de precio del cobre para el año, por baja demanda china

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) de Chile ajustó jueves a la baja su estimación del precio del cobre para este año, a US$ 2.81 por libra, por la caída en los pedidos de China, que representa la mayor demanda global.

En su informe del segundo trimestre, Cochilco redujo su proyección desde US$ 3.05 -estimados en el tercer trimestre del 2018- a US$ 2.81 la libra. Para el 2020, el cálculo pasó de US$ 3.08 a US$ 2.90 la libra, indicó en un comunicado.

La baja en las proyecciones se debe a que China "enfrenta un ciclo de desaceleración económica que ha socavado las expectativas de demanda del metal en el corto plazo", se explicó en la nota.

A esto se suman "tensiones macroeconómicas y geopolíticas globales lo que ha deteriorado las expectativas de crecimiento mundial", en medio de la guerra comercial entre el gigante asiático y Estados Unidos, explica Cochilco.

"Este conjunto de acontecimientos elevó la aversión al riesgo de los inversores en commodities, quienes han ignorado los aspectos fundamentales que anticipan un déficit de cobre para este año", señaló Jorge Cantallopts, director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco.

Para este año se espera un déficit mundial de cobre refinado de 197,000 toneladas, lo que equivale a 0.8% del consumo anual del metal rojo.

En cuanto a la oferta, Cantallopts sostuvo que se espera una producción mundial de cobre cercano a los 20.85 millones de toneladas para este año, un 0.4% menos que en el 2018, lo cual se explica por la baja producción en Indonesia, China y también a nivel local.

En tanto, la demanda global de cobr e para este año alcanzará a los 23.98 millones de toneladas, un aumento de 0.9% en relación al 2018.

Chile cerrará el 2019 con una producción en torno a 5.8 millones de toneladas, nivel similar al del año pasado.