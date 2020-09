La hora punta regresó de manera vengativa a Ciudad de México, los comensales volvieron a los restaurantes en Bogotá y deportistas han acudido en masa a los parques de Buenos Aires. En Sao Paulo y Río de Janeiro, las multitudes abarrotan bares, playas e incluso el extenso césped falso bajo la sede regional de Alphabet Inc.

En América Latina, como en otros lugares del mundo, se siente casi como si el virus nunca hubiera existido. Es particularmente considerable porque la región, con 8% de la población mundial, representa un tercio de las infecciones y muertes. Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina se encuentran entre los 10 países más afectados del mundo.

Por lo tanto, existe una mayor ansiedad, y por ende un mayor riesgo, de un retorno a la “normalidad” en una región que no es conocida por su buen gobierno o cumplimiento público. Los funcionarios de salud dicen que las cuarentenas son la mejor manera de detener el virus, pero ya no son viables a largo plazo, por lo que las sociedades deben hacer todo lo posible para controlar la enfermedad.

Aunque el virus se extiende más y más en Argentina y Brasil, los datos muestran el feroz intento por superar las restricciones de la pandemia.

El tráfico de Ciudad de México, que cayó a cerca de 14% de lo normal a mediados de abril, ha subido hasta el 69% de la referencia del 2 de marzo. En Sao Paulo, la segunda ciudad más grande de la región, regresan las horas punta. Antes de la pandemia, había 50 de esas horas por semana. En abril, esa cifra se desplomó a 11. Ahora es de 30 aproximadamente, según datos compilados por Bloomberg.

En Santiago y sus alrededores, donde vive casi 40% de la población de Chile, los rastreadores de movilidad muestran que el movimiento está solo 13% por debajo de los niveles previos a la cuarentena, según un informe de la Universidad del Desarrollo. Datos de Google muestran que la movilidad en restaurantes, centros comerciales y cines ha caído 4% desde enero en Río de Janeiro (en Hong Kong, la caída es de 14%). En lo relativo a la movilidad al lugar de trabajo, las cifras siguen a la baja 42% en Bogotá y Ciudad de México, similar a Nueva York y no lejos de Londres.

La necesidad de “seguir adelante” puede deberse en parte a que la región ha vivido demasiadas cosas: defaults, agitación política, golpes militares e hiperinflación. La llegada de la pandemia fue, en cierto sentido, solo un problema más. Apenas en el último mes, Argentina aumentó sus controles de divisas después de otra reestructuración de deuda, protestas violentas estallaron en Colombia por la brutalidad policial y el presidente de Perú se enfrenta a procedimientos de juicio político.

Además, la aplicación de las reglas a menudo es laxa. En Sao Paulo, las máscaras faciales son obligatorias, aunque hay pocas consecuencias si no se usa una. El alto porcentaje de personas que viven en la pobreza y la limitada ayuda del Gobierno también significa que muchas personas no tuvieron la opción de no trabajar.

“Los latinoamericanos son muy individualistas, muy diferentes de lo que se ve en Asia, donde se tiene un fuerte sentido colectivo”, dijo Paulo Feldmann, profesor de economía en la Universidad de Sao Paulo. “También tiene vínculos débiles con las autoridades, lo que empeora cuando los líderes hacen comentarios divergentes, como sucedió en la pandemia”.

El movimiento sigue siendo más restringido en Buenos Aires, que todavía está al menos 40% por debajo del promedio en parques, lugares de trabajo y espacios comerciales y de recreación.

El impacto del virus en la región ha sido duro, independientemente de la política oficial. Algunos países, por ejemplo Perú, entraron en cuarentena en una fase temprana y de manera estricta, pero aun así fueron golpeados con fuerza.

Argentina y Chile también fueron agresivos en sus cuarentenas, pero sus casos aumentaron de todos modos a medida que residentes rompieron la cuarentena para buscar trabajo y las economías finalmente comenzaron a reabrir. Los casos en Buenos Aires continuaron subiendo incluso cuando el Gobierno se alejó de una reapertura y volvió a tomar medidas estrictas que solo permitían el funcionamiento de servicios esenciales. Las infecciones seguían creciendo en el área metropolitana de la ciudad y en el resto del país.

En otras partes de la región, hubo respuestas negativas a la cuarentena desde el principio. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y de México, Andrés Manuel López Obrador, argumentaron en contra del distanciamiento social, diciendo que las consecuencias económicas en las naciones empobrecidas serían mucho peores que las consecuencias para la salud. Bolsonaro, quien se enfermó, a menudo rechazó el virus y alentó a las personas a trabajar y socializar.

Ambos países sufrieron terriblemente. Brasil ha reportado 4.45 millones de casos y casi 135,000 muertes, y México ocupa el segundo lugar con unas 72.000 muertes, pero no por infecciones totales (el Gobierno de la nación se ha resistido a las pruebas a gran escala, y el zar del coronavirus dijo a finales de mayo que sería una pérdida de tiempo y de recursos).