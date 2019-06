El cine iberoamericano incrementa sus espectadores en 22.5%

El número de espectadores que acudieron al cine a ver películas iberoamericanas en esta región aumentó 16.9 millones en el 2018 respecto al año anterior, lo que supone un incremento de 22.5%, según el Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019 presentado en España.

El informe anual que publican la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales españoles, EGEDA, y la latinoamericana, FIPCA, destaca que, en los 23 países analizados, incluidos España, Portugal y el mercado hispanohablante de Estados Unidos , se estrenaron más de 6,000 películas, de las que 22.8% (1,432) eran nacionales.

Con los datos comparados del quinquenio 2013-2017, el cine hecho en Estados Unidos representa el 83.2% del cine preferido por los espectadores de los países estudiados, señala el informe, presentado en la sede madrileña de Casa América.

Las tres producciones iberoamericanas con más éxito en el 2018 en la región fueron la producción brasileña "Nada a perder" (13 millones de espectadores) sobre la vida del obispo evangélico Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, y las mexicanas "Ya veremos" (4.3 millones), una historia familiar dirigida por Pitipol Ybarra, y la comedia "La boda de Valentina" (3.3).

Además, el cine iberoamericano refuerza su posicionamiento en los principales mercados europeos, con 7.7 millones de entradas vendidas en los ocho mercados analizados: Alemania, Austria, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Rusia y Turquía.

Las tres películas más vistas en estos mercados europeos, con más de un millón de espectadores, fueron las españolas "Todo el mundo lo sabe" y "Loving Pablo" -sobre la vida del narcotraficante colombiano Pablo Escobar-, ambas protagonizadas por Javier Bardem y Penélope Cruz, y "Call me by your name", el exitoso filme de Luca Guadagnino, que cuenta con participación brasileña en su producción.

Otro dato que aporta el informe es que Francia es el país que más cine iberoamericano consume, seguido de Italia y Países Bajos.

En la muestra realizada también se recogió información de 74 canales de televisión, donde la ficción ocupa buena parte de la programación, con un 26.1% del tiempo total de emisión. Además, los programadores siguen apostando por la franja de máxima audiencia para difundir este tipo de género.

La telenovela sigue siendo la estrella en Iberoamérica con casi el 58% del total de títulos estrenados, mientras que las series convencionales suponen un 25%.

Respecto a la serie más vista en cada país, ocho fueron líderes en sus países de origen, "A força do querer" (Brasil); "Perdona nuestros pecados" (Chile); "Tarde lo conocí" (Colombia); "Allí abajo" (España); "Hoy va a cambiar" (México); "VBQ: Todo por la fama" (Perú); "A heredeira" (Portugal) y "Para verte mejor" (Venezuela).

Por el origen de la ficción, México, Brasil y Colombia, siguen estando a la cabeza de la distribución en el conjunto de televisiones iberoamericanas.