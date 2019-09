Los partidarios de la línea dura del BCE alzan la voz, el huracán se aproxima a Florida y los miembros del Parlamento confían en que todavía pueden impedir un brexit sin acuerdo. Estas son algunas de las cosas acerca de las cuales los mercados están hablando el día de hoy.

¿Todavía no?

Sabine Lautenschlaeger, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, se transformó en la última consejera de política monetaria en sumar su voz a quienes dicen que no es el momento adecuado para reiniciar el programa de expansión cuantitativa del banco. Ayer, el gobernador del banco central holandés, Klaas Knot, dijo que el panorama no es lo suficientemente débil para reanudar la compra de bonos, mientras que el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, volvió a la rutina luego de no haber sido electo como el próximo titular del BCE.

El discurso de línea dura antes de la reunión del banco el 12 de septiembre podría considerarse un tanto opuesto a los datos, ya que las actuales cifras de la inflación muestran que el crecimiento de los precios en la eurozona se mantiene estancado en 1%, muy por debajo del propio objetivo del BCE.

Dorian

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que canceló un viaje a Polonia debido a que el huracán Dorian llegará a Florida donde podría tocar tierra como el primer gran huracán en azotar la zona en 15 años. La incertidumbre respecto de cuándo y dónde azotará la tormenta hizo que el gobernador de Florida ampliara el estado de emergencia a 67 condados, frente a los 26 iniciales.

Las aerolíneas evalúan si cancelan sus vuelos en el congestionado fin de semana del Día del Trabajo, mientras que los futuros de jugo de naranja subieron ante estimaciones que indican que aproximadamente 60% de la principal región productora del estado podría verse afectada.

No, tal vez

La decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender el parlamento por hasta cinco semanas antes de la fecha límite del brexit el 31 de octubre no fue revocada esta mañana por un juez escocés. A pesar del revés, los legisladores confían en que tienen tiempo suficiente para impedir que el Reino Unido abandone la Unión Europea sin un acuerdo. Se conoció nueva evidencia del daño que actualmente provoca a la economía británica la incertidumbre sobre el futuro, luego de que se informara que la confianza del consumidor se ubica en un mínimo de seis años y que el optimismo empresarial es el más bajo desde 2011.

Mercados al alza

El índice MSCI Asia Pacific se elevó 1.2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 1,5% dado que la falta de malas noticias comerciales ayudó a elevar las acciones en la última sesión bursátil del mes. En Europa, el índice Stoxx 600 subió 0.8% a las 5:50 a.m., hora de Nueva York y todos los sectores de la industria mostraban alzas. Los futuros del índice S&P 500 apuntaban a una apertura positiva antes del fin de semana largo, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años se situó en 1,528% y el oro se mantuvo relativamente sin variación.

Próximamente...

Los datos de los ingresos y gastos personales de EE.UU. para julio se publicarán a las 8:30 a.m. A la misma hora se dará a conocer índice de precios del gasto en consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) para julio. En tanto, a las 10:00 a.m., se publicarán las últimas cifras del índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan. Además, lo que ha sido una buena semana para el mercado petrolero finaliza a la 1:00 p.m. con la publicación del recuento de plataformas petrolíferas de Baker Hughes. Hoy se conocerán los resultados de Campbell Soup Co. y Big Lots Inc.