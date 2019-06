Cientos de empresas y grupos testifican sobre aranceles de Trump

Alrededor de 320 representantes de empresas y asociaciones comerciales de Estados Unidos se presentarán durante siete días de audiencias a partir del lunes para testificar sobre los últimos aranceles propuestos por Donald Trump para los productos chinos, anunció la Oficina del Representante Comercial de EE.UU.

Entre las empresas agendadas para declarar están los minoristas Best Buy Co., New Balance Athletics Inc. y JoAnn Stores LLC, fabricantes y los principales grupos comerciales de la industria como National Retail Federation, American Apparel & Footwear Association y Consumer Technology Association.

Esta es la cuarta ronda de audiencias, después de que Trump aplicara impuestos sobre US$ 250,000 millones de productos el año pasado. Cuando las conversaciones comerciales con China fracasaron en mayo, Trump ordenó un aumento arancelario de 10% a 25% sobre US$ 200,000 millones en productos e impuso aranceles sobre US$ 300,000 millones adicionales en productos, entre ellos artículos de consumo desde ropa hasta juguetes y teléfonos móviles.

Si el presidente sigue adelante, los aranceles cubrirían prácticamente todas las importaciones de la nación asiática.

En general, las empresas y los grupos comerciales dicen públicamente que si bien apoyan los esfuerzos de la administración para reprimir las acusaciones de robo de propiedad intelectual y otras prácticas comerciales desleales de China, se oponen al uso de aranceles como herramienta porque eleva los precios para los consumidores y, a veces, no se puede transmitir, lo que perjudica a sus negocios.

Los aranceles se podrían imponer tras un período de impugnación de siete días después del último día de las audiencias. Trump ha amenazado reiteradamente con aumentar los aranceles si el presidente chino, Xi Jinping , no se reúne con él en la cumbre de líderes del G-20 del 28 y 29 de junio en Osaka, Japón. El presidente todavía está esperando una respuesta de Xi sobre la reunión para reanudar las negociaciones comerciales, dijo el jueves el asesor económico Larry Kudlow.