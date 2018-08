guerra comercial China impone aranceles a productos de EE.UU. por US$ 16,000 millones Pekín no había respondido a las amenazas de Donald Trump y había mantenido la tesis pacífica de que "las amenazas de Estados Unidos no funcionarán", pero hoy sorprendió con el anuncio de nuevas tarifas.

El superávit de China con Estados Unidos bajó levemente a US$28,090 millones en julio, según datos oficiales. (Foto: AFP) El superávit de China con Estados Unidos bajó levemente a US$28,090 millones en julio, según datos oficiales. (Foto: AFP)