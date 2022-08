La Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, espera que los precios promedien US$ 4 la libra este año, dijo en una presentación el viernes. Si bien la cifra es inferior a una proyección anterior de US$ 4,40 entregada hace tres meses, es más alta que el precio actual de alrededor de US$ 3,50. Para el 2023, la agencia mantuvo su pronóstico en US$ 3,95.

En la reciente caída mundial de los productos básicos impulsada por los temores de una recesión, el cobre ha tenido un rendimiento inferior debido a sus estrechos vínculos con la suerte de la economía en general. Eso sugiere que el metal está listo para recuperarse a medida que esas preocupaciones se moderan, dijo Cochilco.

Aun así, se espera que el mercado pase este año de un déficit a un pequeño superávit, que se ampliará en el 2023 a medida que ingrese nueva oferta de la República Democrática del Congo, compensando las caídas en países como Chile.

Cochilco espera que la producción chilena de cobre caiga un 3.4% este año a 5,43 millones de toneladas métricas.

En su presentación, Cochilco denotó mucho riesgo en sus predicciones, incluida una desaceleración global más pronunciada de lo esperado y sorpresas inflacionarias que podrían impulsar un mayor ajuste monetario y la fortaleza del dólar estadounidense, así como las consecuencias adicionales de la invasión a Ucrania por parte de Rusia.