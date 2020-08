Internacional







Chile lanza licitación para instalar red 5G con inversión de US$ 3,000 millones La red requerirá una inversión de entre US$ 2,650 millones y US$ 3,000 millones para duplicar las 30,000 antenas repetidoras de señal de comunicación existentes hoy en Chile, entre otras infraestructuras, que deberán estar listas en el 2025, agregó.