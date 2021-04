El alto precio del cobre, que este lunes alcanzó su mejor valor en casi una década, es una buena noticia para la política fiscal de Chile, el primer productor mundial del metal rojo, y los planes de recuperación tras la devastadora pandemia, dijo el Gobierno del país.

“Son buenas noticias vistas desde la política fiscal porque un aumento de un centavo del precio promedio anual hace que los ingresos de Chile se incrementen en US$ 22 millones “, indicó el subsecretario de Minería, Edgar Blanco.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó este lunes un 2.1% hasta los US$ 9.75 la tonelada (US$ 4.43 la libra), aunque horas antes tocó los US$ 9.76, un máximo desde agosto del 2011.

Con este resultado, el precio promedio del cobre llegó a US$ 3.92 la libra en el año, cifra considerablemente más alta comparada con los US$ 2.5 que tenía hace un año, en plena primera ola de la pandemia.

El funcionario explicó que “aunque el alza del precio responde a factores coyunturales más que estructurales, esta situación pone a Chile “en un mejor escenario para seguir financiando políticas sociales y de recuperación”.

Tras meses en caída libre por el abrupto retroceso de la demanda por los confinamientos, el cobre empezó a recuperarse a finales del 2020 con la reactivación económica en China.

Chile, que aglutina el 28% de la producción mundial de cobre y está debatiendo la posibilidad de implantar una regalía a la extracción del metal, produjo en el 2019 un total de 5.7 millones de toneladas, por debajo de la cifra récord de 5.8 millones del 2018.

El metal rojo, fundamental en la transmisión de energía, se ha convertido en el principal producto chileno y concentra casi el 50% de las exportaciones.

En el país, donde existe desde el 2006 un impuesto específico a las actividades mineras que se aplica a las ganancias y no a la explotación, operan gigantes como BHP, Anglo American, Codelco y Antofagasta Minerals, pero también infinitud de pequeñas y medianas compañías.