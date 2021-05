El Gobierno de Chile anunció este sábado, en el marco del Día Internacional del Trabajador, un subsidio para los nuevos empleados, que supondrá un desembolso para el fisco de US$ 248 millones, con el objetivo de fomentar el empleo en plena crisis económica generada por la pandemia.

“La idea principal es que el trabajador pueda encontrar empleo, y que este trabajo sea formal”, aseveró el ministro del Trabajo, Patricio Melero.

La ayuda podrá beneficiar a un universo de 500,000 trabajadores de todo el país, aclaró el titular de cartera, y supondrá una ayuda económica adicional al salario que se recibirá durante los 6 primeros meses después de iniciarse la relación laboral.

El aporte de esta ayuda será de 50,000 pesos mensuales (US$ $70) para los hombres y 70,000 pesos (US$ 90) para las mujeres, personas con discapacidad y menores de 24 años cuyo sueldo no supere los tres sueldos mínimos.

Este subsidio, que tendrá un costo de casi US$ 250 millones para las arcas del Estado, se suma a las ayudas anunciadas por el Gobierno para afrontar la pandemia, por valor de US$ 18,000 millones, destinadas en su mayoría para las familias más desfavorecidas y la clase media.

Las ayudas “no llegan”

Para la oposición y gran parte de la sociedad, estas ayudas “no llegan a la gente” por temas de burocracia y exceso de requisitos para los postulantes, es por esto que cada vez son más voces las que exigen una renta universal, un clamor que se hizo presente durante el Día Internacional del Trabajador.

El país también aprobó, pese a las reticencias del Gobierno, que en un comienzo se opuso frontalmente, un tercer retiro de un 10% de los fondos de pensiones para dar liquidez a las melladas economías domésticas, una iniciativa similar a las que se aprobaron en diciembre y julio del 2020.

La pandemia hizo caer la economía chilena un 5.8% en el 2020 -la peor caída en cuatro décadas- y, aunque los datos preliminares de febrero de este año mostraron una nueva caída (-2.2%), el Banco Central estima un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en el 2021 de entre el 6% y 7%.

Por su parte, la tasa de desempleo en Chile subió en el trimestre móvil enero-marzo un 0.1% respecto al trimestre anterior para situarse en el 10.4%.

El presidente del país, el conservador Sebastián Piñera, vive su último año de mandato con sus peores porcentajes de aprobación popular, apenas un 9% según encuestas, la marca más baja de su segundo Gobierno.