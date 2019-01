Chile advierte de contaminación de su fruta a Estados Unidos

El ministro de Agricultura de Chile , Antonio Walker, advirtió el lunes de una potencial contaminación con Listeria de 3,299 cajas de fruta chilena exportada a Estados Unidos. La mercancía fue detectada y retirada de los supermercados.

Walker aseveró que el retiro de las cajas de duraznos, nectarinas y ciruelas de los mercados en Estados Unidos no ocasionará un perjuicio económico a su exportador pues “es un volumen muy chico”.

La Listeria es una enfermedad transmitida a los alimentos por la bacteria listeria monocytogenes, que se encuentra en el agua y en la tierra y puede llegar a ocasionar la muerte en niños y ancianos y abortos espontáneos en mujeres embarazadas. En personas sanas aparecen síntomas como fiebre y náuseas.

La medida de la Food and Drug Administration (FDA) se produce en el momento más alto de las exportaciones de frutos chilenos al mundo y a Estados Unidos, el segundo socio comercial de Chile.

La FDA dijo en un comunicado que “el retiro fue el resultado de un programa de muestreo de rutina realizado por la empresa de empaque que reveló que los productos terminados contenían las bacterias".

Sin embargo, Walker aseguró en rueda de prensa que fue la exportadora chilena Río Duero la que detectó la bacteria tras un análisis interno, por lo que procedió a informar a su comprador en Estadios Unidos, el que a su vez informó a la FDA.

El informe de la autoridad sanitaria estadounidense dice que de momento no se ha informado de personas enfermas.

Las frutas fueron distribuidas por cadenas alimenticias a supermercados de 20 estados, entre ellos Nueva York, New Jersey, Massachusetts, Carolina del Sur, Tennessee, Alabama, Mississippi, Virginia y Ohio.

Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile con un intercambio de US$ 21,604 millones durante el 2017, según un análisis de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería, Direcon. Las exportaciones chilenas totalizaron US$ 9,833 millones, de los cuales US$ 1,397 millones correspondieron a frutas.