Canasta familiar: ¿En Perú cuesta más que en otros países de la región?

Uno de los indicadores para comparar el costo de vida entre los países es conocer el precio que demanda consumir su canasta familiar.

La República de Colombia elaboró un ranking entre los países de Sudamérica, incluyendo a México, tomando información de Numbeo, la base de cálculo utilizada por Bloomberg.

Para ello se elaboró una canasta familiar con catorce alimentos: un litro de leche, 500 g de pan, una caja de 12 huevos, además de 1 kg de productos como arroz, queso, pollo, carne, papas, frutas (manzana, banano, naranja) y verduras (lechuga, tomate, cebolla).

El estudio muestra que Venezuela tiene la canasta familiar más cara, con un costo al mes de US$ 342 por persona.

No obstante, este mercado constituye un caso especial, con una inflación que supera 1.000.000%. El salario mínimo en Venezuela es de US$ 52, por lo que un ciudadano requiere casi 7 pagos básicos para poder acceder a todos los productos incluidos en el análisis.

En segundo lugar del ranking se ubica Uruguay con un costo de la canasta básica de US$ 43. Siguen Chile y Ecuador, con US$ 38 y US$ 31, respectivamente.

Y en el quinto lugar en Sudamérica se ubica Perú, con un costo de esta canasta familiar de US$ 29 (ver cuadro).

Ranking de canasta familiar USI

Cabe anotar que esta canasta familiar fue creada para el estudio únicamente con fines comparativos. Pero cada país cuenta con su canasta básica familiar en base a sus propios alimentos.

Por ejemplo, en Perú la canasta básica alimentaria está constituida por 110 alimentos y tiene un costo al mes de US$ 55 por persona. Esta canasta sirve para definir la línea de pobreza extrema, pues quienes tienen un gasto menor a esta cifra se les considera en esta situación.