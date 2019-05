¿Cambio climático afecta precios de propiedades? Tal vez.

En venta: Magnífica propiedad con espectaculares vistas del océano Atlántico. Las olas erosionan la playa todo el tiempo. Las inundaciones empeoran año tras año. El agua salada arruina el césped.

¿Precio? Buena pregunta.

Algunos estudios indican que la subida del nivel del mar y de las inundaciones derivada del calentamiento global está haciendo bajar los precios de las propiedades costeras. Pero expertos en el clima dicen que los estudios no son confiables y ejecutivos del mundo de los bienes raíces aseguran que la demanda de casas sobre el mar no ha bajado.

Por ello, no está claro hasta qué punto propietarios y sus comunidades costeras deben preocuparse y tomar medidas.

Nancy Meehan, de 71 años, considera poner su departamento en Salisbury en venta, pero teme que las tormentas invernales que azotan la zona ahuyenten a los compradores. Su casa no ha sufrido mayores daños en los casi 20 años que lleva viviendo allí, pero admite que las inundaciones son cada vez peores en las carreteras y en las propiedades en zonas bajas.

“Los ahorros de toda mi vida están en esta casa”, expresó Meehan, quien pagó US$ 135,000 por un departamento de cuatro dormitorios y dos baños. “No puedo perder ese dinero”.

Su vecino Denis Champagne no está seguro de si la crecida del mar afecta los precios de su propiedad. Es una casa de tres pisos y cuatro dormitorios con vistas hacia un vistoso pantano, renovada hace poco y a escasas cuadras del océano. Pero fue tasada a solo US$ 420,000, cuando él esperaba un precio mucho más alto.

“¿Si creo que vale más?”, preguntó Champagne. “Sé que no soy imparcial, pero ¿dónde vas a conseguir algo como esto a ese precio?”.

Una caída en los precios de las propiedades puede ser grave para comunidades como Salisbury, que dependen de los impuestos a las viviendas para financiar escuelas, la policía y otros servicios básicos, según expertos. Y las familias que pensaban costear los estudios universitarios de sus hijos o vivir sus últimos años con el producto de la venta de su casa pueden verse en serios apuros.

“La gente está perdiendo decenas de miles de dólares en sus viviendas”, declaró Jeremy Porter, de laFirst Street Foundation, organización que busca concientizar a la gente sobre el creciente nivel de las aguas del mar. “No todo el mundo puede sobrellevar eso”.

A pesar de todo esto, no obstante, los precios de las viviendas en las comunidades costeras han estado subiendo más rápido que los de las de tierra adentro desde el 2010, de acuerdo con informes de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Y las casas sobre el mar son generalmente más caras que viviendas similares a una cuadra, según Lawrance Yun, el principal economista de la Asociación.

“Sigue habiendo una diferencia en los precios”, manifestó. “La gente sabe que el cambio climático puede causar problemas en los próximos 30 años (el plazo típico de una hipoteca), pero la forma en que se comporta deja en claro que las casas sobre el mar siguen siendo más deseables”.

Un estudio de la First Street Foundation señala que el temor al cambio climático hizo que las propiedades sobre el Atlántico se devaluasen US$ 16,000 millones desde el 2005.

Otro estudio de la School of Business de Boulder, de la Universidad de Colorado, indicó que las propiedades costeras más expuestas a la crecida del mar se venden, en promedio, a un 7% menos que propiedades similares a la misma distancia del mar pero no tan expuestas.

Y en el condado de Miami-Dade , en la Florida, las viviendas en zonas altas se valorizan más que las que están más abajo, de acuerdo con un estudio del año pasado de la publicación Environmental Research Letters.

Jeffress Williams, del U.S. Geological Survey, y otros expertos, no obstante, dicen que el estudio de la First Street Foundation se basa en pronósticos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que produce cifras más alarmantes que las de la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera, que son las más usadas.

Los otros dos estudios usan solo información de la Florida, que está tan baja y altamente desarrollada y, en muchos sentidos, es un caso aparte, no comparable con otras regiones. Además se enfocan solo en casas de una sola familia, ignorando una enorme cantidad de departamentos y edificios de varias familias.

En Salisbury, el agente de bienes raíces Thomas Saab dice que algo está pasando con los precios, pero no sabe bien si el cambio climático es el responsable.

Si bien el mercado de viviendas está activo, dos clientes tuvieron que bajar sus precios hace poco en decenas de miles de dólares cuando potenciales compradores expresaron preocupación por las tormentas y otros riesgos.

“¿Me preocupa el que los precios bajen? Claro que sí”, manifestó. “Cada vez menos gente está dispuesta a correr el riesgo. La gente no quiere sobrellevar una tormenta grande tras otra sin protecciones”.

Saab afirma que la solución es construir muros de contención, como hizo con éxito la comunidad de Hampton Beach, en New Hampshire, hace varias generaciones.

"Podemos soportar cualquier subida del mar si nos dejan proteger nuestras propiedades”, declaró. “¿A quién le importa el cambio climático? Construyamos un muro y se acaba toda esta discusión”.