Brexit: ¿Qué es una unión aduanera?

El Partido Laborista británico reclama al Gobierno conservador formar una unión aduanera con los países restantes de la Unión Europea (UE) tras el Brexit , a cambio de respaldar en el Parlamento un plan para abandonar el bloque comunitario.

¿Qué es una unión aduanera?

Un grupo de países que han decidido abolir las tarifas sobre las importaciones y las cuotas de productos en las transacciones comerciales entre ellos.

Los miembros mantienen unas tarifas externas comunes, por lo que las mercancías que provienen del exterior del área comercial pagan siempre los mismos aranceles, con independencia del país a través del cual hayan entrado al territorio que cubre la unión aduanera.

¿Para qué sirven los aranceles?

Las tarifas a las importaciones se imponen habitualmente para proteger a los fabricantes nacionales de los productos más baratos que llegan desde el extranjero, en ocasiones desde países con costes de mano de obra más reducidos.

Si un producto está gravado con aranceles, será más caro para los consumidores, por lo que las mercancías locales serán más competitivas.

¿Quién forma parte de la unión aduanera de la UE?

La unión aduanera de la Unión Europea cubre a todos los países miembros del bloque comunitario, así como a Mónaco y los territorios británicos de Jersey, Guernsey y la Isla de Man. La UE mantiene además acuerdos para conformar una unión aduanera con Andorra, San Marino y Turquía, en los que están exentos los productos agrícolas.

- Posibles ventajas de una unión aduanera

La pertenencia a una unión aduanera reduce el coste y los trámites burocráticos asociados al comercio transfronterizo entre sus miembros. Esto es particularmente relevante en sectores como el de la automoción, en el que algunos componentes pueden cruzar las fronteras en múltiples ocasiones antes de que esté listo el producto final.

Los miembros de una unión aduanera se benefician asimismo del poder negociador de un gran bloque frente a países terceros.

- Posibles desventajas de una unión aduanera

Quienes pertenecen a una unión aduanera no pueden negociar sus propios acuerdos de libre comercio bilaterales con otros países. Cualquier acuerdo se negocia en bloque, por lo que un sector en particular puede no recibir la atención que alguno de los Estados miembros querría dedicarle.

Un gran acuerdo comercial negociado en bloque tarda más tiempo en ser concluido, dado que las objeciones interpuestas por regiones o países particulares puede ralentizar el proceso.

¿Cómo afecta una unión aduanera a las fronteras?

Una unión aduanera no elimina por completo los controles, pero puede acelerarlos y permite que las comprobaciones burocráticas no se hagan en la misma frontera.

Por ese motivo, si el Reino Unido decide adoptar este modelo con la UE se suavizaría la necesidad de un mecanismo de salvaguarda para evitar controles fronterizos en Irlanda del Norte.