Internacional







Boris Johnson no tendría mayoría si 30% de los británicos votan contra el Brexit En ese hipotético escenario, Best for Britain considera que los tories ganarían 309 escaños, la formación de Jeremy Corbyn, 233, los Liberaldemócratas, 34, Plaid se haría con cuatro escaños y los Verdes ganarían uno. Todo esto derivaría en una mayoría favorable a la causa “Remain” (pro-permanencia).