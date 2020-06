El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a su par chino, Xi Jinping, ayuda para lograr su reelección en los comicios de noviembre, según extractos de un explosivo libro de John Bolton, su antiguo asesor de Seguridad Nacional, divulgados este miércoles.

Bolton alega que la política exterior de Trump estuvo supeditada a los esfuerzos que el mandatario concentró en la obtención de un segundo período de gobierno, y dice también que los principales asesores menospreciaron al líder republicano por su ignorancia sobre hechos geopolíticos básicos, críticas devastadoras que la Casa Blanca ha intentado bloquear con una demanda.

De acuerdo con los extractos, publicados por los diarios The Washington Post, The New York Times y The Wall Street Journal, Bolton afirma que al margen de la cumbre del G-20 en Osaka, en junio del 2019, Trump "sorprendentemente dirigió la conversación (con Xi) a las elecciones presidenciales de Estados Unidos".

Agrega que aludió "a la capacidad económica de China para afectar las campañas en curso, suplicándole a Xi que se asegurara de que ganara" la elección del 3 de noviembre.

En la conversación, Trump subrayó la importancia de los agricultores estadounidenses y de "cómo un aumento de las compras chinas de soja y trigo" podría impactar en el resultado de los comicios.

Además, según Bolton, Trump mostró repetidamente su disposición a pasar por alto los abusos contra los derechos de los chinos, y lo más sorprendente fue decirle a Xi que el internamiento masivo de musulmanes uigures era "exactamente lo correcto".

"Se me hace difícil identificar cualquier decisión importante de Trump durante mi mandato en la Casa Blanca que no haya sido impulsada por los cálculos de reelección", escribió Bolton sobre el magnate inmobiliario devenido presidente, quien fue sometido a juicio político en diciembre por buscar ensuciar a su rival demócrata Joe Biden presionando al gobierno de Ucrania.

"Imprimiría las palabras exactas de Trump, pero el proceso de revisión de prepublicación del gobierno ha decidido lo contrario", indicó Bolton, refiriéndose al requisito de hace meses que le pedía someter su manuscrito a la revisión de las agencias de los Estados Unidos.

El exasesor de Seguridad Nacional, también describe múltiples episodios de comportamiento de Trump, incluida su intervención en casos que involucran a grandes empresas en China y Turquía, en los que parecía "hacer, en efecto, favores personales a dictadores que le gustaban", según los extractos.

"El patrón parecía ser una obstrucción de la justicia como una forma de vida, que no podíamos aceptar", escribe Bolton, quien dice que dio cuenta de sus preocupaciones al fiscal general William Barr.

El libro, que se titula "The Room Where It Happened" (La habitación donde sucedió), se lanzará el próximo martes, en medio de la campaña electoral de Trump y su oponente, el exvicepresidente demócrata Biden.

Según el candidato demócrata, el libro de Bolton revela que "Trump vendió a los estadounidenses para proteger su futuro político".

"Si estas palabras se prueba ciertas, no solo es moralmente repugnante pero también una violación del deber sagrado de Donald Trump hacia los estadounidenses", agregó Biden en un comunicado.

Figura controvertida

Bolton, controvertido por sus opiniones de línea dura sobre Irán, Rusia y Venezuela, entre otros temas, ocupó el estratégico puesto de asesor del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, en inglés) de la Casa Blanca entre abril del 2018 y setiembre del 2019.

Se fue después de estar en desacuerdo con el acercamiento diplomático de Trump con algunos adversarios, en particular con Corea del Norte y los talibanes de Afganistán, y desde entonces la relación entre ambos se ha vuelto especialmente hostil.

Luego de decir que prestaría declaración ante el Senado si era citado, Bolton finalmente no compareció en el fracasado juicio político contra Trump, lo que enfureció a los demócratas. Esa ira se reavivó el miércoles cuando se publicaron los fragmentos del libro.

En lugar de declarar bajo juramento sobre lo que vio, "lo guardó para un libro", tuiteó el presidente demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff. "Bolton puede ser un autor, pero no es un patriota", señaló.

El gobierno de Trump presentó el martes una demanda judicial en el tribunal federal del Distrito de Columbia, en Washington. El documento dice que Bolton no ha dejado que el texto sea examinado, lo que significa que su libro estaría en "incumplimiento claro" de los acuerdos que firmó para conseguir el cargo y obtener acceso a información clasificada.

Expertos constitucionales dijeron a AFP que es muy poco probable que la justicia bloquee la publicación.