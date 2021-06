Internacional







BM: crisis por pandemia de COVID-19 redujo la clase media en América Latina y el Caribe La clase media -conformada por quienes tienen un ingreso per cápita de entre US$ 13 y US$ 70 al día-, superó a los vulnerables -que tienen un ingreso de entre US$ 5.50 y US$ 13 diarios- y a los pobres -que están por debajo de la línea de pobreza de US$ 5.50 al día-, para pasar a ser el grupo más grande en el 2018.