Bitcoin tocó niveles cercanos a US$ 4,500 y en 2019 podría mantenerse a la baja

Hace solo 11 meses el Bitcoin estaba en sus mejores momentos y alcanzaba un precio de US$ 19,499, sin embargo, en lo corrido del año ha caído 70.21% y alcanza los US$ 4,871.78; precio que tenía en septiembre de 2017 cuando el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, lo llamó un fraude.

Así lo recuerda Bloomberg en una nota en la que también advierte de los riesgos que los analistas ven sobre los criptoactivos para este y el próximo año. En la jornada de ayer, el Bitcoin alcanzó a tocar los US$ 4,471 y ha demostrado su alta volatilidad, que de acuerdo con los expertos, es generada porque no tiene ningún valor que lo respalde. En tan solo una semana perdió 27.61%, pasando de US$ 6,176 el 13 de noviembre a US$ 4,471 ayer.

El escenario a la baja parece ser común en otras criptomonedas, de acuerdo con el histórico que tiene coinmarketcap.com. El comportamiento del Etherium y Ripple también muestra una baja en lo que va de 2018, cayendo desde enero hasta ayer, 82.50% y 80.62%, respectivamente.

Según Humberto Suárez Gómez, abogado experto en TIC, existen dos razones por las cuales se ha profundizado la caída. La primera es que el criptoactivo ha perdido reputación y confiabilidad frente al dinero electrónico, a partir de la cantidad de auge desproporcionado que ha tenido. La segunda, es que cuando el mercado tenía opciones reducidas de criptoactivos como el Bitcoin, su exclusividad hacía que el precio se disparara y se generara una gran burbuja por la especulación, mientras que ahora con la participación de otras, el valor se acerca más a la realidad de la oferta y demanda.

Por su parte, Alex Preukschat, coordinador de BlockchainEspana.com, aseguró que “el movimiento del precio no es nada especial”, pues es normal que en este tipo de activos con alta volatilidad sus valores fluctúen de esta manera. El experto agregó que “nadie puede prever el futuro, pero yo creo que habrá tiempos de precios bajos y como parte de ese decrecimiento, yo me puedo imaginar que una parte importante de 2019 puede ser un mercado bajista”.

Aunque aún falta camino por recorrer en temas regulatorios de este nuevo tipo de activos en Colombia, Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Corredores Davivienda, aseguró que las monedas virtuales podrían tener futuro en el sistema financiero, pues “la tecnología blockchain tiene múltiples usos y está probada e implementada en distintos sectores”, situación que podría facilitar su implementación. Ahora, en este punto, Cristancho agregó que “nosotros no las recomendamos porque tienen un riesgo asociado muy alto al estar en etapa muy temprana y tienen baja reputación en los esquemas que están montadas”.

Respecto al futuro del Bitcoin, los expertos aseguran que es muy difícil predecir cómo se va a comportar, pero creerían que su precio continuará a la baja, e incluso que difícilmente volverá a los niveles que había tocado en diciembre de 2017.

Recomendaciones si quiere invertir en criptoactivos

Según los expertos, si usted está pensando en invertir dinero en este tipo de activos, es mejor que tenga en cuenta recomendaciones como comprometer, únicamente, el dinero que esté dispuesto a perder, ya que el nivel de riesgo asociado es alto. No olvide informarse bien de los instrumentos disponibles, la credibilidad y el respaldo con los que estos cuentan para evitar caer en inversiones que no correspondan a su perfil de riesgo o caer en una estafa.

Diario La República (Colombia)

Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE)​