El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) defendieron los créditos por hasta US$ 12,000 millones a 30,000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipyimes) tras las críticas del mandatario Andrés Manuel López Obrador al plan.

El mandatario “tuvo un malentendido” cuando este lunes negó el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su rueda de prensa matutina, manifestó Antonio del Valle, presidente del CMN, que agrupa a más de 50 empresas líderes en México.

"No hay aval crediticio alguno, no hay recursos del Gobierno, del sector público, no se incrementa la deuda en ningún sentido para este programa. Es estrictamente de operación privada", expresó Del Valle.

López Obrador cuestionó el plan por la mañana pese a que este domingo, cuando se reveló, la Secretaría de Economía y el canciller Marcelo Ebrard aplaudieron la iniciativa en redes sociales, donde incluso destacaron el rol de la Secretaría de Hacienda en el anuncio.

El presidente matizó que el programa podría seguir mientras no sea "a cargo del presupuesto", aunque criticó que se hagan acuerdos entre particulares que después busquen el aval de la SHCP.

"No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Si ya no es como antes, antes el poder económico y el poder político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente, ahora ya no", declaró.

El representante del Grupo BID en el país, Tomás Bermúdez, aclaró que el respaldo de Hacienda solo consiste en permitir la operación, pues México es accionista de BID Invest, la rama del organismo que financia empresas y proyectos sostenibles.

"Como accionista, la Secretaría de Hacienda da el visto bueno o la anuencia para la operación. Nosotros conversamos esta iniciativa con la Secretaría y ellos entienden que es una buena iniciativa en términos de suministrar apoyo a las cadenas de valor", precisó en la llamada.

La iniciativa, explicaron, consiste en método de factoraje inverso para financiar a mipymes que son proveedoras de empresas del CMN.

Hasta ahora, confirmaron la participación de Cemex, Nemak, Genomma Lab, Xignux, Axtel y Mabe.

Los representantes del CMN y el BID aclararon que este programa no compite con los 3 millones de "créditos a la palabra" que ha ofrecido el presidente a pequeños negocios y unidades informales.

También comentaron que es adicional a la inyección ofrecida por el Banco de México (Banxico) por 750,000 millones de pesos (unos US$ 30,800 millones).

“Tenemos que tomar en cuenta que estamos ante una situación inédita a nivel mundial contra un solo enemigo que es el Covid-19, que es el que está causando todos estos estragos y México no es excepción”, opinó Del Valle.

El BID estima una contracción cercana a 5% del PBI mexicano para este año.

Por ello Bermúdez destacó la importancia de apoyar a las 4.1 millones de mipymes que hay en México, donde aportan el 42% del PBI y generan el 78 % del empleo formal.