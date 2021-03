Bancos centrales de Asia a Europa intensificaron sus medidas para calmar a mercados en pánico después de que los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos subieran al nivel más alto en un año. Se comprometieron a comprar más bonos y señalaron una mayor intervención.

El banco central de Australia anunció más de US$2,000 millones en compras no programadas, mientras que Corea planea comprar títulos en los próximos meses. Isabel Schnabel, del consejo ejecutivo del Banco Central Europeo, dijo que se podría agregar más estímulo si el alza de los rendimientos perjudica el crecimiento.

Si bien la respuesta pareció calmar a inversionistas en bonos, es poco probable que reduzca una brecha cada vez más profunda entre operadores y bancos centrales sobre el ritmo de la recuperación económica. Funcionarios temen que el llamado comercio de reflación, que ya se está extendiendo por todos los mercados, pueda filtrarse en economías que aún no se han recuperado del impacto del coronavirus.

“Obviamente, vimos grandes compras en Australia fuera de sincronía con su programa normal. Eso no ayudó mucho”, dijo Iain Stealey, director internacional de inversiones de renta fija global en JPMorgan Asset Management, a Bloomberg Television.

El BCE, por ejemplo, tiene “más munición, pero como sabemos, la conversación es bastante vacía”, dijo.

En la región Asia-Pacífico, el banco central de Australia asumió el liderazgo en el intento de asegurar los rendimientos, un rol típicamente desempeñado por el Banco de Japón. Su oferta de comprar US$3,000 millones (US$2,400 millones) en deuda tenía como objetivo frenar la ola de ventas, y el rendimiento de los bonos a tres años de Australia borró las ganancias. Los rendimientos del Tesoro también bajaron desde los máximos de 1.61% alcanzados el jueves por la noche con la entrada de inversionistas asiáticos.

Si bien el Banco de Japón no actuó, el ministro de Hacienda, Taro Aso, dijo que “es importante que los rendimientos no suban y bajen repentinamente”. El gobernador de la institución, Haruhiko Kuroda, dijo que el Banco de Japón no cambiará su objetivo de rendimiento y quiere mantener baja la curva de rendimiento del país.

La medida coincidió con la alerta del BCE en contra del excesivo optimismo del mercado sobre el estado de la economía de la eurozona.

“Un aumento de las tasas reales a largo plazo en las primeras etapas de la recuperación, incluso si refleja mejores perspectivas de crecimiento, puede retirar el apoyo vital a las políticas demasiado pronto y de manera abrupta dado el estado aún frágil de la economía”, dijo Schnabel, responsable de las operaciones de mercado del BCE. “La política tendrá que aumentar su nivel de apoyo”.

Hay expectativas de que los bancos centrales globales intenten contener un nuevo aumento en los rendimientos, dijo Kei Yamazaki, gestor sénior de fondos en Tokio en Sumitomo Mitsui DS Asset Management. “Los funcionarios de la Fed han estado tolerando el reciente aumento de los rendimientos, pero la actual aversión al riesgo también hará que busquen calmar al mercado verbalmente”.