Al Banco de Inglaterra se le acaba el tiempo para subir tasas

A Mark Carney se le está cerrando la ventana para subir las tasas de interés antes del Brexit.

A medida que el Reino Unido se acerca a su divorcio de la Unión Europea a fin de marzo con escasa certidumbre en cuanto a las repercusiones económicas, las autoridades del Banco de Inglaterra (BOE por la sigla en inglés) podrían verse con un margen limitado para actuar y bajar si tuvieran necesidad de hacerlo.

No hay mucho tiempo para reabastecer el arsenal. Luego de decidir el jueves por siete votos contra dos no efectuar cambios en las tasas de interés, a las autoridades les quedan apenas siete reuniones -y sólo tres Informes de Inflación- para subir las tasas antes de la fecha oficial de partida del Reino Unido.

Los funcionarios también admiten que las tasas de interés siguen en un nivel suficientemente bajo para impulsar el crecimiento y que la economía corre el riesgo de un recalentamiento.

A pesar de que Carney asegura que aún se baraja “un modesto ajuste”, el Comité de Política Monetaria (MPC por la sigla en inglés) decidió esperar que se consolide una reactivación luego de que los débiles datos del primer trimestre llevaran a los economistas a preguntar si el banco estará en posición de ayudar en el caso de problemas con el Brexit.

“No hay suficiente tiempo hasta el 29 de marzo de 2019 para llegar a una posición de la tasa bancaria a partir de la cual se pueda bajar y generar un estímulo significativo para hacer frente a una conmoción adversa”, dijo Daniel Vernazza, un economista de Unicredit en Londres.

Acordar un período de transición que se prolongara hasta diciembre de 2020 podría proporcionar más tiempo para que el Reino Unido redefiniera su relación comercial con la UE, lo que podría a su vez suavizar el golpe económico y dar tiempo a las autoridades para subir las tasas.

Sin embargo, dada la tensión que reina en las negociaciones, un acuerdo podría llegar a último momento y también podría frustrarse, algo que subrayó Carney en su conferencia de prensa del jueves al describir un acuerdo en términos de “una presunción, no una garantía”.

En una entrevista de la BBC luego del anuncio del jueves, se le preguntó a Carney sobre el cronograma del próximo ajuste. “Es probable que en el transcurso del año próximo suban las tasas de interés, probablemente para fin de año”, dijo.

Los inversores redujeron las apuestas a un aumento tras la decisión del BOE, si bien aún consideran que hay probabilidades de un incremento en 2018. Para muchos economistas, en agosto podría haber un aumento de 25 puntos básicos de la tasa.

“Prefirieron esperar un poco y observar si los datos del segundo trimestre son mejores”, dijo Victoria Clarke, una economista de Investec en Londres. “Estimamos que lo harán, de modo que no es muy negativo que se espere hasta agosto”.

Incluso aquellas tasas de predicción aumentarán este año, verán un conjunto cada vez menor de oportunidades. Los funcionarios pueden estar menos dispuestos a subir las tasas en su reunión de agosto cuando los mercados son más delgados y las empresas y hogares que Carney se ha comprometido a preparar podrían ser tomados por sorpresa en el período de vacaciones, de acuerdo con Yael Selfin, economista jefe de KPMG en el Reino Unido

"El próximo sube ahora solo puede tener lugar en noviembre", dijo. "Eso provocaría un retraso relativamente largo en la adopción de medidas políticas debido a un posible bache en los datos".

