Argentina anunció nuevas limitaciones para hacerse de dólares estadounidenses a través de operaciones de venta en títulos públicos y acciones, al tiempo que modificó el mecanismo para el pago anticipado de importaciones.

La Comisión Nacional de Valores (CNV, regulador de los mercados en Argentina) dispuso nuevas medidas que afectan la operación del denominado dólar “contado con liquidación” (CCL) y del “dólar bolsa” o “dólar MEP”, que se consiguen comprando activos argentinos en pesos y vendiéndolos en dólares, en la plaza doméstica o en Wall Street.

Las operaciones de este tipo crecieron entre los inversores más sofisticados y las empresas desde el endurecimiento de las restricciones para comprar moneda estadounidense en bancos y casos de cambio.

Entre otras medidas, la CNV estableció un límite de US$ 50,000 semanales para la venta de valores negociables denominados en moneda estadounidense, y emitidos bajo ley local con liquidación en moneda extranjera.

Además, limita la frecuencia de las operaciones a una cada 30 días.

La CNV dijo en un comunicado que esta resolución “se dicta en coordinación” con el Banco Central de Argentina (BCRA) y el Ministerio de Economía “con el propósito de contribuir con una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real, en el marco de la política económica actual”.

Debido a las restricciones cambiarias y los diversos canales para conseguir dólares, en Argentina coexisten diversas cotizaciones.

Mientras en la plaza minorista informal, la divisa estadounidense cerró este martes a 185 pesos, en el estatal Banco Nación se vende al público a 104.25 pesos por unidad, aunque a ese valor se aplica una tasa del 30% y las compras están limitadas a 200 dólares por mes.

En tanto, el CCL cerró este martes a 176,44 pesos y el MEP en 176.34 pesos por unidad, mientras que el dólar oficial mayorista (tipo de cambio para operaciones de comercio exterior) se ubicó en 98.89 pesos por unidad.

Dólares para pagar importaciones

En tanto, el directorio del BCRA dispuso este martes modificar el mecanismo para el pago anticipado de importaciones.

Según informó la autoridad monetaria en un comunicado, la medida “busca equilibrar los pagos con los bienes ingresados al país” ya que desde junio último se vienen registrando pagos al exterior por importaciones por un valor superior al despacho efectivos de mercadería.

Para cancelar sus pagos, en Argentina los importadores acceden al mercado de cambios formal mayorista, con una cotización mucho más baja que en otros canales para la adquisición de dólares.

El BCRA precisó que en junio se registraron importaciones por US$ 5,600 millones de valor FOB (valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo), pero los pagos fueron por US$ 5,900 millones, mientras que en julio esa relación fue de US$ 5,400 millones de importaciones FOB y pagos por US$ 5,700 millones.

A partir de agosto, esa diferencia entre pagos efectuados y bienes ingresados se amplió.

En agosto fue de US$ 5,400 millones de ingreso de bienes y US$ 6,200 millones de pagos cursados a través del mercado de cambio, mientras que en setiembre se registraron US$ 5,500 millones de importaciones y US$ 5,900 millones de pagos.