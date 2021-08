Argentina confirmó que ha recibido US$ 4,334 millones en concepto de derechos especiales de giro (DEG) que el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó a distribuir entre sus miembros este lunes.

Según precisó el Ministerio de Economía argentino en un comunicado, el país recibió 3,055 millones de DEG, equivalentes a US$ 4,334 millones.

En marzo pasado, el FMI resolvió realizar una asignación general de DEG por el equivalente a US$ 650,000 millones para reforzar la liquidez global afectada por la pandemia de COVID-19.

Los DEG reforzarán los activos de reserva de los 190 países miembros del Fondo.

Según precisó el Ministerio de Economía, en el caso de Argentina, cuya cuota en el FMI es del 0.67%, la asignación de DEG “equivale hoy a US$ 4,334 millones que fueron depositados como reservas” del Banco Central de Argentina y “permitirán fortalecer la posición cambiaria del país”.

Las reservas del Banco Central argentino cerraron el viernes pasado en US$ 42,048 millones.

Con reservas monetarias reforzadas gracias a los DEG, Argentina se encuentra en mejor posición para afrontar los compromisos de deuda que debe saldar con el propio FMI en lo que queda de este año, mientras sigue negociando un acuerdo de refinanciación con el organismo.

En septiembre y en diciembre, Argentina debe hacer dos pagos de capital al FMI por US$ 1,880 millones cada uno, a los que se sumará otro pago de intereses al Fondo por US$ 389 millones en noviembre.

Negociación con el FMI

Mientras tanto, el país suramericano mantiene abiertas desde el año pasado negociaciones con el organismo para refinanciar deudas por US$ 45,520 millones contraídas en un pacto de auxilio financiero firmado en el 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

Argentina, que arrastra tres años de severa recesión y fuertes desequilibrios macroeconómicos, alega que necesita cerrar un nuevo acuerdo con el organismo pues no está en condiciones de afrontar los pesados compromisos de pago incluidos en el pacto del 2018.

Según aquel acuerdo, el país suramericano debería pagar al organismo, entre capital e intereses, US$ 19,020 millones el próximo año, US$ 19,270 millones en el 2023 y US$ 4,856 millones en el 2024.

“La discusión con el FMI no es fácil. Muchos de los que tomaron esa deuda, me dicen que hay que arreglar con el Fondo. Yo con el Fondo voy a arreglar discutiendo, preservando los derechos de los argentinos y sabiendo que, antes de pagarle al FMI, tengo que pagar un montón de deuda social en Argentina”, dijo este lunes el presidente argentino, Alberto Fernández, en un acto en la norteña provincia de San Juan.

El Ejecutivo argentino pretende alcanzar con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas, con menores tasas de interés y plazos de pago de como mínimo 10 años.