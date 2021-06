Internacional







Argentina logra acuerdo con Club de París y evita default en julio, según su ministro de Economía “En lugar de hacerse frente a los US$ 2,400 millones que estaban programados, se hará frente a un conjunto de pagos que sumarán alrededor de US$ 430 millones, lo que implica un alivio financiero para Argentina de US$ 2,000 millones” en lo inmediato, de acuerdo al ministro.